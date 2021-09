Der Impfbus macht Halt an der DPU

Impfen, Testen, Testen soll Studierende, Patient*innen und Mitarbeiter*innen sicher durch den Herbst bringen

Krems (OTS) - Die Impfrate an der DPU beträgt rund 90 Prozent (Studierende und Mitarbeiter*innen). Nicht geimpfte Personen müssen sich an der DPU regelmäßig testen lassen. Um dafür Sorge zu tragen, dass Corona an der DPU weiterhin gut im Griff bleibt, kommt nun der NÖ-Impfbus am 19. Oktober an die DPU. Nicht-geimpfte Personen haben dadurch einfachen Zugang zur Impfung. Die Quote soll hoch gehalten werden.

Es wird an der DPU nicht nur geimpft, sondern mit Antigen- und Antikörpertest auch getestet und getestet.

"Aufgrund dessen, dass momentan nicht mehr sehr viele Maßnahmen aufrecht sind bzw. sein müssen und die meisten Ungeimpften jüngere Menschen sind, grassiert das Virus unbemerkt durch die Gesellschaft, da eben nur wenige der Infizierten ernstere Symptome entwickeln. Das führt auch dazu, dass wir im Zuge unserer internen Antigen-Tests wieder vereinzelt positive Testungen an der DPU haben. Die positiv Getesteten werden dann sofort abgesondert und dem Magistrat werden die Testergebnisse auch umgehend gemeldet", so Direktor Robert Wagner.

Das viele Testen führt auch dazu, dass man an der DPU mehr stille Infektionen aufdeckt als anderswo. Die positiv Getesteten haben aber meist gar keine oder nur sehr milde Symptome.

"Uns fällt jedoch auf, dass unter den positiv Getesteten mittlerweile auch Geimpfte sind. Unsere ersten Impfungen datieren vom Januar/Februar", so Wagner weiter.

Deshalb wird die DPU für im Frühjahr geimpfte Studierende und Mitarbeiter am 20. Oktober einen kostenfreien Antikörper-Test anbieten. Dieser Test soll bei der Entscheidung helfen, ob man sich im November einem dritten Stich unterzieht.

Direktor Wagner: "Für die nahe Zukunft wünsche ich mir, dass man weniger mit dem Finger aufeinander zeigt. Die Pandemie bekämpfen wir alle gemeinsam. Die, die testen, werden auch Fälle haben."

