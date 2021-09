AVISO: Pressekonferenz: Greenpeace fordert gemeinsam mit weiteren NGOs Kurswechsel im Umgang mit unserer Natur

Attac, Dreikönigsaktion, Fridays for Future, Greenpeace und ÖBV-Via Campesina Austria veröffentlichen Manifest zum Erhalt der Biodiversität

Wien (OTS) - Anlässlich der Artenschutzkonferenz CBD (Convention on Biological Diversity) von 11. bis 15. Oktober 2021 veröffentlicht Greenpeace mit Attac, Dreikönigsaktion, Fridays for Future und ÖBV-Via Campesina Austria ein gemeinsam verfasstes Manifest zum Erhalt der Biodiversität. Das Manifest wird im Rahmen einer Pressekonferenz am 6. Oktober veröffentlicht und beinhaltet 13 Grundsätze, die eine globale transformatorische und sozial-ökologische Wende zum Schutz der Artenvielfalt möglich machen soll.

Die Kernforderung der Organisationen: Naturschutz muss ganzheitlich betrachtet werden. Das bedeutet, dass unser Wirtschaftssystem nach den Menschen und der Natur und nicht nach Gewinn und Profit einiger weniger ausgerichtet wird. Unsere Energieversorgung, Verkehr, Landwirtschaft und Fischerei müssen so gestaltet werden, dass Artenvielfalt und der Erhalt von Ökosystemen gefördert werden. Ebenso dürfen falsche Lösungen wie Zertifizierungen und Offsets nicht mehr länger als Grundlage für Artenschutz verwendet werden.

Von 11. bis 15. Oktober verhandeln die Vertragsstaaten der CBD die globalen Biodiversitätsziele für die Dekade 2020 bis 2030. Dieser neue Rahmen wird die 2020 auslaufenden Aichi-Ziele ablösen und im Frühling 2021 in Kunming beschlossen werden. Attac, Dreikönigsaktion, Fridays for Future, Greenpeace und ÖBV-Via Campesina Austria appellieren an die österreichische Bundesregierung, das erarbeitete Manifest in die CBD-Verhandlungen einzubringen und sich für starke Biodiversitätsziele einzusetzen. MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen zur:

Pressekonferenz “Wie wir die Artenkrise wirksam aufhalten”

Datum: Mittwoch, 6. Oktober 2021

Zeit: 09:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Offline sowie Online via Zoom

Um an der Pressekonferenz teilnehmen zu können, ist ein 3G-Nachweis verpflichtend

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Mag.a Ursula Bittner, MBA, Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace Österreich

Mag. Franziskus Forster, Politischer Referent, ÖBV - Via Campesina Austria

Mag.a. Sigrid Kickingereder, Geschäftsführerin bei Dreikönigsaktion

Hilfswerk der katholischen Jugend

Philipp Laubender, Aktivist bei Fridays for Future

Mag.a Alexandra Strickner, Sprecherin bei Attac Österreich

Das Pressegespräch findet offline sowie auch online via Zoom statt. Um am Event teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte so bald wie möglich vorab an unter: julia.karzel @ greenpeace.org; 0664 612 67 25. Ihnen wird dann ein Link zum Pressegespräch zugeschickt.

COVID-19-Sicherheitshinweise:

Bitte zeigen Sie beim Eingang Ihren 3G-Nachweis

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass der geltende Mindestabstand eingehalten werden muss

Rückfragen & Kontakt:

Julia Karzel

Pressesprecherin

Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: +43 664 612 67 25

E-Mail: julia.karzel @ greenpeace.org