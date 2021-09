Fin²Sec: Huawei hostet den offiziellen Launch des europäischen Innovationslabors für digitale Finanz und Sicherheit

Helsinki (ots/PRNewswire) - Die Initiative will digitale Lösungen für allgegenwärtige private Finanzplanungsprobleme bereitstellen.

Das Digital Finance and Security Innovation Lab (Fin²Sec), ein Zentrum, in dem durch Zusammenarbeit und gemeinsame Produktentwicklung Lösungen für häufige Probleme bei der privaten Finanzplanung entwickelt werden sollen, wurde heute eröffnet. Die von Huawei geleitete ambitionierte Initiative wird den Finanzdienstleistungssektor durch innovative Technologielösungen fördern und unterstützen, um das finanzielle Wohlergehen der Kunden zu verbessern sowie das Kundenerlebnis und die Kundenbindung zu optimieren.

Huawei und sein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Finnland werden mit Forschungsinstitutionen der Aalto-Universität und der Universität Helsinki sowie fünfzehn Lab-Partnern¹ zusammenarbeiten - Banken und Fintechs aus ganz Europa. Bei der Eröffnung gaben Finanzdienstleister wie Raiffeisen Digital aus Österreich, BLIK, ein führendes mobiles Zahlungssystem in Polen, und Neonomics, ein Pionier bei offenen Bankdienstleistungen aus Norwegen, einzigartige Einblicke in die Herausforderungen, die es bei der Bereitstellung von digitalen Kundenlösungen gibt.

"Huawei will der Kundschaft ein nahtloses Erlebnis auf Basis künstlicher Intelligenz bieten, und das bedeutet einfachen, bequemen Zugriff auf Finanzdienstleistungen", meinte Derek Yu, Präsident für Mittelosteuropa, die nordische Region und Kanada, Huawei Consumer Business Group. "Das Digital Finance and Security Innovation Lab bestärkt unser Engagement für die Förderung neuer Ideen, die die Probleme der Kundschaft von heute beheben. Wir freuen uns, Zugänge zu zukünftigen Technologien und Dienstleistungen öffnen und Innovationen fördern zu können. "

Faktoren hinter der digitalen Transformation

Fin²Sec konzentriert sich auf drei Kernbereiche der digitalen Transformation: Mobiltechnologien, um den Zahlungsprozess zu verbessern sowie diesen immer und überall leichter zugänglich zu machen; Innovationen, die das Zahlungserlebnis vereinfachen und bequemer gestalten; und Partnerschaften, die Geschäfts-, Banking-, akademische und technologische Expertise zur Entwicklung von Universallösungen zusammenführen.

"Als globaler Marktführer bei industrieller Forschung und Entwicklung mit einer langfristigen Investitionsstrategie in die Forschung ist Huawei gut positioniert, um die Fin²Sec-Initiative zu lancieren und zu lenken", merkte Wang Aimeng an, Präsident des Huawei Finland Research Center. "Die Digitalisierung der Wirtschaft kann nur dann Erfolg haben, wenn Forschung, Bildung und Industrie bei kollaborativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten zusammenarbeiten."

¹ Unternehmen, die ihre Absicht zur Teilnahme and Zusammenarbeit bei Fin²Sec erklärt haben, umfassen Copenhagen Fintech, SOK, Intesa Sanpaolo, PAYSERA, VIA BILL, Smart ID, Neonomics, icard, Virtual Cards S.R.L, Sirumobile, Phyre, BLIK, Raiffeisen Digital, Fidesmo.

