JW Holzinger: Fiskalrat zeigt auf, dass eine wirtschaftsfördernde, aktive Rückkehr zu nachhaltiger Budgetpolitik notwendig ist

Um einer gehörigen Budgetlücke gegenzusteuern, braucht es daher eine generationengerechte Budgetpolitik

Wien (OTS) - „Der Fiskalrat hat in seiner heutigen Aussendung deutlich aufgezeigt, dass rasch kostendämpfende Maßnahmen von der österreichischen Bundesregierung gesetzt werden müssen. Um das Budget langfristig in Balance zu halten, braucht es daher endlich mehrere Maßnahmen: eine behutsame wirtschaftsfördernde und nachhaltige Budgetpolitik sowie eine Absicherung des leistungsfähigen Sozialstaates und nachhaltiger Staatsfinanzen durch strukturelle Reformen. Die Junge Wirtschaft setzt sich daher seit langem für die Stabilisierung des Pensionssystems ein und forciert die Nachschärfung des Generationenvertrags für mehr Gerechtigkeit“, so Christiane Holzinger, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Dafür gibt es von der Jungen Wirtschaft auch konkrete Vorschläge. Steigt die Lebenserwartung, soll automatisch auch das Pensionsantrittsalter erhöht werden. Das gibt auch den jüngeren Generationen Sicherheit für ihre Pensionen. Ein weiterer Hebel zur Anhebung des Antrittsalters ist die Einschränkung von frühzeitigen Pensionszugängen. Darüber hinaus ist es notwendig, Anreize für längeres Arbeiten zu schaffen und Pensionsrechte zu harmonisieren. (PWK458/NIS)

