FPÖ - Krauss: Wiener NEOS sind die Grünen 2.0

Maue Ansagen nach der Klubklausur der Pinken

Wien (OTS) - Nach einem knappen Jahr Regierungsbeteiligung hat sich gezeigt, dass sich der Gestaltungswille der NEOS als Koalitionspartner eher in Grenzen hält. Der inhaltliche Output ihrer Arbeitsklausur verstärkt diesen Eindruck weiter. „Mehr Radwege für Wien ist also, worauf die pinke Truppe in den kommenden Monaten ihren Fokus legen möchte. Das ist ein Armutszeugnis für die Regierungspartei, die mit Vizebürgermeister Wiederkehr auch den Bildungsstadtrat stellt. Gerade im Bereich der Schulen und Kindergärten gibt es viel zu tun, schließlich geht es hierbei um die Zukunft unserer Kinder. Anstatt das Corona- und Testchaos zu beseitigen, sorgt man sich jedoch um den Radweg Krottenbachstraße“, wundert sich der freiheitliche Klubobmann im Wiener Rathaus, Maximilian Krauss, der ein Ende der Schikanen von Schülerinnen und Schülern fordert.

Er erinnert auch daran, dass die NEOS in dem knappen Jahr nicht gerade durch Fleiß und Eifer geglänzt hätten. „Was nun passiert ist more of the same der vergangenen Jahre, als noch die Grünen versuchten, in Wien etwas auf die Reihe zu bringen. Sind die NEOS nun Grün 2.0“, fragt Krauss. „Echte Transparenz, wie etwa eine weitreichende Reform der Untersuchungskommission, ist auch bei den NEOS nicht mehr als ein Lippenbekenntnis und das Papier nicht wert, auf dem sie niedergeschrieben ist. Rot denkt und lenkt, die Pinken halten artig die Füße still“, erinnert Krauss an die viel zu wenig weitgehende Reform, die vergangene Woche beschlossen wurde.

