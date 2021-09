Fototermin mit Zweiter Nationalratspräsidentin Bures, Krebshilfe Präsident Prof. Dr. Sevelda und Krebshilfe-Geschäftsführerin Kiefhaber

1. Oktober 2021, 10.30 Uhr - Volksgarten / Brunnen im Rosengarten

Wien (PK) - Wien (PK)- Aus Anlass des 10jährigen Jubiläums von "10 Jahre Pink Ribbon am Parlament" wird die Zweite Nationalratspräsidentin als weiteres Symbol der Solidarität im Volksgarten die Patenschaft eines Rosenstocks übernehmen und gemeinsam mit dem Präsidenten der österreichischen Krebshilfe Prof. Dr. Sevelda und Krebshilfe-Geschäftsführerin Doris Kiefhaber der Pink Ribbon-Initiative widmen.

Anschließend findet um 11 Uhr das 10 Jahre Jubiläum "Pink Ribbon am Parlament" am Josefsplatz statt. "Es ist erfreulich, dass dieses Jubiläumsevent und diese Initiative heute wieder von allen Fraktionen unterstützt und getragen wird. Ein wichtiges öffentliches Signal der demokratischen Volksvertretung für die betroffenen Frauen und deren Familien!" so die Zweite Nationalratspräsidentin. (Schluss) red

