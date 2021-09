Terminaviso: EURITAS SUMMIT 2021

Internationale Konferenz zum Thema Sicherstellung digitaler Souveränität europäischer Länder

Das Digitale entscheidet über Erfolg oder Scheitern. Und die Mitgliedstaaten teilen diese Ansicht. So werden die Ausgaben für Digitales bei NextGenerationEU das Ziel von 20 % noch übertreffen. Dies spiegelt die Bedeutung wider, die Investitionen in die technologische Souveränität Europas zukommt. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, um den digitalen Umbau nach unseren eigenen Regeln und Werten zu gestalten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 1/2

Die Verfügbarkeit von IT-Infrastrukturen und Daten ist entscheidend für eine funktionierende öffentliche Verwaltung. Angesichts des angespannten weltweiten Freihandels ist die Speicherung von Daten außerhalb der EU zu einem Risiko für die öffentliche Verwaltung geworden. Die digitale Souveränität sorgt dafür, dass es Staaten und Unternehmen außerhalb der EU nicht gelingen kann, Druck auf die EU und ihre Mitgliedstaaten auszuüben Markus Kaiser, Präsident der EURITAS 2/2

Brüssel (OTS) - Die internationale Konferenz „EURITAS Summit 2021: Ensuring Digital Sovereignty of European Governments“, die am 30. September in Brüssel stattfindet, befasst sich mit einigen Schlüsselthemen der digitalen Souveränität in Europa – Cloud-Strategien, Open-Source-Lösungen und Cyber-Sicherheit. Eröffnet wird die Konferenz von Johannes Hahn, EU-Kommissar für Haushalt und Verwaltung unter Teilnahme einer Reihe prominenter Vertreter des öffentlichen Sektors der Mitgliedstaaten und der europäischen Institutionen.

„ Die Verfügbarkeit von IT-Infrastrukturen und Daten ist entscheidend für eine funktionierende öffentliche Verwaltung. Angesichts des angespannten weltweiten Freihandels ist die Speicherung von Daten außerhalb der EU zu einem Risiko für die öffentliche Verwaltung geworden. Die digitale Souveränität sorgt dafür, dass es Staaten und Unternehmen außerhalb der EU nicht gelingen kann, Druck auf die EU und ihre Mitgliedstaaten auszuüben “, so Markus Kaiser, Präsident der EURITAS und Geschäftsführer des Bundesrechenzentrums in Österreich.

Als Vereinigung von IT-Anbietern des öffentlichen Sektors, die Unternehmen und Organisationen aus acht europäischen Ländern zusammenführt, fokussiert sich EURITAS auf nationaler und europäischer Ebene auf wichtige Themen der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung. Das Thema des diesjährigen Summits steht im Einklang mit dem im Mai 2020 angenommenen Positionspapier der EURITAS und einer Initiative von EU-Staats- und Regierungschefs, die Anfang dieses Jahres die EU und die Europäische Kommission aufgefordert haben, die digitale Transformation zu beschleunigen.

„ Das Digitale entscheidet über Erfolg oder Scheitern. Und die Mitgliedstaaten teilen diese Ansicht. So werden die Ausgaben für Digitales bei NextGenerationEU das Ziel von 20 % noch übertreffen. Dies spiegelt die Bedeutung wider, die Investitionen in die technologische Souveränität Europas zukommt. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, um den digitalen Umbau nach unseren eigenen Regeln und Werten zu gestalten “, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union.

Als Teil dieser aktuellen Debatte wird der EURITAS Summit das Thema Digitale Souveränität in drei Panels beleuchten:

Wie die Sicherheit der Daten der öffentlichen Verwaltung in der Cloud und die Konformität von Cloud-Diensten mit der DSGVO gewährleistet wird. Wie Open-Source-Software die Abhängigkeit von großen Anbietern, die den europäischen IKT-Markt dominieren, verringern kann. Welche Möglichkeiten es zur Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit und Koordinierung gibt, um die Sicherheit der digitalen Infrastruktur und der Daten der Bürger zu gewährleisten.



In der Abschlussdiskussion werden die Präsentation und die Panels zusammengefasst. Der EURITAS Summit ist eine “invitation-only”-Veranstaltung für Vertreterinnen und Vertreter des Public Sectors der EU-Mitgliedsstaaten und von EU-Institutionen. Den gesamten Ablauf sowie die Panel-Teilnehmer finden Sie auf der Webseite der EURITAS.

Über EURITAS

EURITAS ist die Vereinigung europäischer Serviceprovider des öffentlichen Sektors. Die als Verein konstituierte Organisation mit Sitz in Wien umfasst derzeit 11 Mitgliedsorganisationen in acht Ländern, darunter das Bundesrechenzentrum (BRZ) als Gründungsmitglied. Ziele der EURITAS sind die Förderung des Wissensaustausches und der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsunternehmen. Weiters stellt EURITAS sein Wissen auch europäischen Organisationen zur Verfügung und berät Entscheidungsträger/innen zu grenzüberschreitenden Kooperationsmöglichkeiten im IT-Bereich.



Terminaviso: EURITAS SUMMIT 2021

Internationale Konferenz zum Thema Sicherstellung digitaler Souveränität europäischer Länder

Datum: 30.09.2021, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: Thon Hotel EU

Rue de la Loi/Wetstraat 75, 1040 Brüssel, Belgien

Url: https://www.euritas.eu/event/euritas-summit-2021/

Rückfragen & Kontakt:

Monika Gamper

Bundesrechenzentrum

EURITAS-Office

M: Monika.Gamper @ brz.gv.at

T: +43 664 88692306



Julian Unger

Bundesrechenzentrum

Strategy&Communications

M: Julian.Unger @ brz.gv.at