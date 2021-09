SPÖ-Bundesräte im Austausch mit der Neuen SPÖ-Tirol: Wohnen, Pflege und Umweltschutz als Themen

Dornauer: „Klares sozialdemokratisches Profil beim Wohnthema“ – Novak: „Starker Draht der Bundespolitik in Länder und Gemeinden wichtig“ – Zaggl-Kasztner: „Reformen bei der Pflege überfällig“

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen des morgigen Tirol-Tages der Länderkammer besuchen auch Vertreter*innen der SPÖ-Bundesratsfraktion das westliche Bundesland und tauschten sich mit der Neuen SPÖ-Tirol über die wichtigen Themen Wohnen, Klimaschutz und Pflege aus. Günther Novak, Vizepräsident des Bundesrates und Bürgermeister der Kärntner Gemeinde Mallnitz, betont die Wichtigkeit des Zusammenspiels von Bundes-, Landes- und Gemeindeebene: „Die Welt wird immer unübersichtlicher und die Herausforderungen der Corona-Krise belastet viele Menschen extrem. Ein starker Draht der Bundespolitik in die Länder, Regionen und Gemeinden ist deshalb wichtig. Als Bürgermeister und Bundesräte wissen wir, welche Sorgen die Menschen plagen. Diese Erfahrungen vor Ort bringen wir auf bundespolitischer Ebene ein“, erklärt Novak. Der Vorsitzende der Neuen SPÖ-Tirol, Georg Dornauer, führt erneut das Thema Wohnen als ureigenes Thema der Sozialdemokratie ins Treffen. Als Leiter der SPÖ-Task-Force-Wohnen kündigt er „klares sozialdemokratisches Profil“ in dieser Frage an. „Wohnen ist DAS Thema, dessen sich die SPÖ anzunehmen hat. Genau das werden wir in Zukunft angesichts des Wohnungsnotstandes in ganz Österreich auch tun. Wir müssen die Probleme und Sorgen der Menschen ernst nehmen, Ungerechtigkeiten klar ansprechen und dort, wo wir können, helfen“, bekräftigt der Tiroler SPÖ-Vorsitzende. Neben Günther Novak nehmen auch die SPÖ-Bundesräte Elisabeth Grossmann (Steiermark), Dominik Reisinger (Oberösterreich) und Stefan Zaggl-Kasztner (Tirol) am Tirol-Tag des Bundesrates teil. ****

Der Tiroler Bundesrat und Bezirksparteivorsitzender in Reutte, Stefan Zaggl-Kasztner sieht vor allem im Bereich der Pflege massiven Handlungsbedarf. Gerade auch, was das Land Tirol betrifft. „Wir können bei der Pflege nicht so weitermachen wie bisher. Unsere Pflegekräfte in den Krankenhäusern, den Altenheimen und in der mobilen Pflege leisten Unvorstellbares. Aber das System und die Menschen, die dieses System aufrecht erhalten sind am Anschlag. Applaus und salbungsvoller Dank bei Pressekonferenzen reichen nicht. Eine Reform ist längst überfällig. Die SPÖ-Tirol unterstützt deshalb die Forderungen des ÖGB-Tirol zu 100 Prozent: Arbeitszeit verkürzen -Pension: 45 Jahre sind genug - Ausbildung aufwerten!, so Zaggl-Kasztner.

Für Günther Novak – er ist auch Umweltsprecher der SPÖ im Bundesrat -ist vor allem das Thema Umweltschutz eines, dessen sich die Länderkammer annehmen muss. „Themen wie Bodenversieglung, Flächenwidmung und Zersiedelung bekommen angesichts der teilweise dramatischen klimatischen Veränderungen einen neuen Stellenwert. Wir können und müssen auch in den Regionen und aus den Regionen heraus an wichtigen Schrauben für eine nachhaltige Politik und einen besseren Klima- und Umweltschutz drehen“, so Novak abschließend. (Schluss) sr/up

