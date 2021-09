AVISO – 30.9., 9:30 Uhr: Fairness-Prozess – Pressekonferenz mit Mayer, Kaup-Hasler, Palfrader, Schellhorn, Schöbi-Fink

Wien (OTS) - Die Auswirkungen der Covid-19 Krise haben bekannte und neue Bruchlinien hinsichtlich Fairness in Kunst und Kultur sichtbarer gemacht. Der Fairness-Prozess des Bundes in Zusammenarbeit mit den Ländern, der im Herbst 2020 von Kunst- und Kultur Staatssekretärin Andrea Mayer angestoßen wurde, widmet sich diesen Herausforderungen. Seit Beginn des Prozesses wurden bereits einige Maßnahmen umgesetzt, andere sind derzeit in Ausarbeitung.

Am 30. September präsentiert Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer im Rahmen des internationalen Fairness-Symposiums des Kulturressorts gemeinsam mit den Landeskulturreferent:innen der Bundesländer Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien eine Zwischenbilanz der erfolgreichen ersten Phase des Fairness-Prozess des Bundes.

Medienvertreter:innen sind herzlich dazu eingeladen.

Thema: Schulterschluss zwischen Bund und Ländern für mehr Fairness in Kunst und Kultur

Zeit: 30. September 2021, 9:30 Uhr

Ort: Konzerthaus Wien, Wotruba Saal, Lothringerstraße 20, 1030 Wien

Teilnehmer:innen:

Mag.a Andrea Mayer, Staatssekretärin für Kunst und Kultur

Mag.a Veronica Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Wien

Mag.a Dr.in Beate Palfrader, Landesrätin für Bildung, Kultur, Arbeit und Wohnen, Tirol

Dr. Heinrich Schellhorn, Landeshauptmann-Stellvertreter, Salzburg

Mag.a Dr.in Barbara Schöbi-Fink, Landesstatthalterin für Kunst und Kultur, Vorarlberg

Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich: heike.warmuth@bmkoes.gv.at

Bitte beachten sie die geltenden Covid-Schutzmaßnahmen und, dass bei Teilnahme ein Nachweis der 3-G-Regelung vorzuweisen ist.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Heike Warmuth

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6646104501

heike.warmuth @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at