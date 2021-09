AVISO PRESSEKONFERENZ: Umwelt-„Urgesteine“ und Nachwuchskräfte präsentieren "Lobauer Erklärung"

Dienstag, 5. Oktober 2021, 10 Uhr, Presseclub Concordia 1010 Bankgasse 8

Wien (OTS) - Angesichts der sich zuspitzenden Klimaproblematik und dem damit verknüpften Konflikt um hochrangige Straßenprojekte rund um die S1-Lobau-Autobahn präsentieren profilierte Vertreter aus Umwelt und Wissenschaft die „Lobauer Erklärung“ und erläutern die zugrunde liegenden Problemstellungen. Generationenübergreifend wird weiters der Bogen von Zwentendorf und Hainburg zu den aktuellen Umweltkonflikten gespannt und werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet.

Die Pressekonferenz bestreiten:

Helga Kromp-Kolb, Meteorologin, Klimawissenschafterin

Hermann Knoflacher, Verkehrswissenschafter.

Barbara Laa, Verkehrswissenschafterin

Lucia Steinwender, System Change not Climate Change

Bernd Lötsch, Umweltwissenschafter, „Hainburg Aktivist“

Peter Weish Umweltwissenschafter, „Zwentendorf und Hainburg-Aktivist“

Vertreterin von Fridays for Future

Wolfgang Rehm, Umweltorganisation VIRUS, „Hainburg-Aktivist

Die Umweltorganisation VIRUS, System Change not Climate Change, sowie Fridays for Future laden zur Pressekonferenz und freuen sich über Ihre Teilnahme besonders Vor-Ort (Es gilt die 3G Regel). Die PK wird als „Hybrid-Pressekonferenz“ abgehalten. Somit ist eine Teilnahme auch online über zoom möglich. Hierfür ist eine Anmeldung bis 4.10.2021 12:00 Uhr per E-Mail an virus.umweltbureau @ wuk.at erforderlich, die Einstiegsdaten werden dann zugesandt.

