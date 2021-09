Klimaschutzministerium – Umweltmanagement-Preis 2021: „Krisen als Chance für grüne Transformation“

Ausgezeichnete österreichische Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Wien (OTS) - Am 27. September 2021 fand die feierliche Preisverleihung im Rahmen der Umweltmanagement-Konferenz in Wien statt, der an Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors für herausragende Leistungen im Umwelt- und Klimaschutz vergeben wird. Die ausgezeichneten österreichischen Betriebe wurden in Vertretung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von Christian Holzer, Leiter Sektion Umwelt und Kreislaufwirtschaft, prämiert. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz und haben erfolgreich praxistaugliche Lösungen zur Reduktion von Umweltbelastungen entwickelt.



„Die prämierten Unternehmen zeigen deutlich, dass klimafreundliches Wirtschaften erfolgreich möglich ist. Das genau werden wir auch weiterhin und in Zukunft brauchen – mehr Klimaschutz und engagierte Pionier:innen. Mit dem Umweltmanagement-Preis holen wir Unternehmen vor den Vorhang holen, die sich genau dafür einsetzen. Ich möchte mich bei allen Preisträger:innen für ihr Engagement bedanken und gratuliere herzlich“, sagt Klimaschutzministerin Gewessler.



Das freiwillige europäische Umweltmanagementsystem EMAS und das Österreichische Umweltzeichen sind starke Partner für nachhaltige Unternehmen und Organisationen bei der Verbesserung ihrer Umweltleistungen. Der Umweltmanagement-Preis wird in den Kategorien beste EMAS-Umwelterklärung und beste Maßnahme - Umwelt- und Klimaschutz vergeben. Eine Fachjury, zusammengesetzt aus Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung wählten die Preisträger aus. Der Entscheidung der Jury ging eine umfassende Beurteilung der zahlreichen Einreichungen voraus. Im Vordergrund standen Kriterien wie Kontinuität und Glaubwürdigkeit der Umweltmaßnahmen, Motivation und Engagement der eingebundenen Mitarbeiter:innen, Einsatz innovativer Umwelttechnologien, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte.



Preisträger Beste EMAS Umwelterklärung:

Gemeinde Laab im Walde, 2381 Laab im Walde

Itek Verkehrs- und Beschilderungstechnik GmbH, 9131 Grafenstein

VBV - Betriebliche Altersvorsorge AG, 1020 Wien

voestalpine Railway Systems GmbH, voestalpine Turnout Technology Zeltweg GmbH, voestalpine Signaling Austria GmbH, 4020 Linz

Wien Energie GmbH, 1030 Wien

Sonderauszeichnung HTL Hollabrunn, 2020 Hollabrunn



Preisträger Beste Maßnahme Klima- und Umweltschutz:

Hotel Wilhelmshof GmbH, 1020 Wien

HS Hotelbetriebs GmbH - Boutiquehotel Stadthalle, 1150 Wien

MAHLE Filtersysteme Austria GmbH, 9143 St. Michael ob Bleiburg

Oswald Hackl e.U., 7041, Wulkaprodersdorf

Stipits Entsorgung GmbH, 7471 Rechnitz



Über EMAS:

Mit dem seit über 25 Jahren bestehenden europäischen Umweltmanagementsystem EMAS (Eco-Management und Audit-Scheme) sind Unternehmen in der Lage, Ressourcen intelligent einzusparen. EMAS-geprüfte Unternehmen leisten einen wirksamen Beitrag zum Umweltschutz, sparen Kosten und tragen eine hohe gesellschaftliche Verantwortung. EMAS stellt sicher, dass alle Umweltaspekte rechtssicher und transparent umgesetzt werden.



Über das Österreichische Umweltzeichen:

Seit über 30 Jahren ist das Umweltzeichen eine verlässliche Orientierungshilfe im Umwelt- und Klimaschutz für alle Bürger:innen, eine Garantie für umweltfreundliche Produkte und trägt zum leichteren umweltfreundlichen Einkauf bei. Produkte und Dienstleistungen, die diese Auszeichnung erhalten, erfüllen strenge Umweltkriterien, die durch ein unabhängiges Gesamtgutachten nachgewiesen werden müssen. Insgesamt gibt es bereits 1.100 Lizenznehmer aus den verschiedensten Branchen, die die dynamische Entwicklung und hohe Akzeptanz des Öko-Siegels unterstreichen. Ihnen allen ist Klimaschutz und gelebte Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen.



