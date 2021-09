Tag der Lebensmittelverschwendung: Jeder & jede bei Reduktion gefordert

f.eh macht anlässlich des Internationalen Aktionstages auf ernährungsökologische Verantwortung aller Teile der Wertschöpfungskette aufmerksam. Nationale Strategie nötig.

Wien (OTS) - "Richtige Lagerung, das Verstehen und Einordnen von Produktangaben wie des Mindesthaltbarkeitsdatums, adäquate Portionsgrößen sowie entsprechendes Verwerten von etwaigen Resten tragen zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung bei. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind also ein wichtiger Faktor bei der Minimierung von Food Waste", so Marlies Gruber, Ernährungswissenschaftlerin und Geschäftsführerin des forum. ernährung heute, anlässlich des Internationalen Tags gegen Lebensmittel-Verschwendung am 29. September. "Für eine nachhaltige und bewusste Ernährungsweise braucht es daher eine umfassende, interdisziplinäre und verpflichtende schulische Ernährungs- und Verbraucherbildung, die Wissen, Fähigkeit und Fertigkeiten im Umgang mit Lebensmitteln vermittelt. Das ist eine wesentliche Stellschraube, um das Ernährungssystem ökologischer zu gestalten."

Zudem ist eine nationale Strategie zur Halbierung der Lebensmittelabfälle und von Food Loss nötig, die klare Maßnahmen entlang der Wertschöpfungskette definiert, um die Reduktionsziele zu erreichen. Denn mit den Sustainable Development Goals (SDG) haben die Vereinten Nationen die Halbierung von Food Waste bis 2030 und die deutliche Reduktion von Food Loss als Ziel festgelegt. Die EU schließt sich den Zielen an und hat in der Farm to Fork-Strategie politische Maßnahmen und rechtsverbindliche Ziele zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung festgelegt. Dazu zählt u.a. die Überarbeitung der Vorschriften zu Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum bis Ende 2023.

Tag gegen Lebensmittelverschwendung:

Food Waste verursacht EU-weit 143 Mrd. EUR Kosten

88 Millionen Tonnen Lebensmittel landen laut EU-Kommission pro Jahr in Europas Tonnen, in Österreich sind es jährlich gut eine Million Tonnen – die Hälfte davon in privaten Haushalten. Sie sind mit je ca. 19 Kilogramm der größte Verursacher von Lebensmittelabfällen. Eine weitere Ursache der Lebensmittelverschwendung ist Food Loss. Darunter werden jene Verluste verstanden, die am Weg vom Feld bis zum fertigen Produkt in Landwirtschaft und Produktion entstehen. Nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) wird insgesamt rund ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel von allen Akteuren entlang der gesamten Wertschöpfungskette weggeworfen. Ressourcen wie Wasser, Land, Energie, Arbeitszeit und Geld gehen damit verloren, während die Treibhausgasemissionen steigen. Daher haben die Vereinten Nationen 2019 den Internationalen Tag gegen Lebensmittel-Verschwendung initiiert, der 2020 erstmals begangen wurde. Das Ziel ist unter anderem, auf die Verantwortung jedes einzelnen Akteurs entlang der Wertschöpfungskette aufmerksam zu machen.

Rückfragen & Kontakt:

forum.ernährung heute

Dr. Marlies Gruber

Schwarzenbergplatz 6, 1037 Wien

Tel.: +43 (1) 712 33 44 bzw. +43 664 394 56 36

presse @ forum-ernaehrung.at

www.forum-ernaehrung.at