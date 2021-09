ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Leben im Zirbenland“, „Landleben“ im Mondseeland und am Hallstätter See

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer“ zu „Psyche und Bewegung“, „treffpunkt medizin“ zu Faszien

Wien (OTS) - Die ORF-III-Formate „Heimat Österreich“ und „Landleben“ rücken am Mittwoch, dem 29. September 2021, erneut die regionale Lebensweise und atemberaubende Naturschauplätze Österreichs in den Mittelpunkt. Den Auftakt macht die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Leben im Zirbenland“ (20.15 Uhr). Das steirische Zirbenland steht im Bann des namensgebenden Baumes, der Zirbe, die die Menschen innerlich ruhiger und vielleicht auch gesünder machen soll. Hüttenwirt Werner Grillitsch, der seit Langem die Hütte auf dem Zirbitzkogel betreut, weiß, welche wenigen Dinge sich hier heroben im Lauf der Zeit verändert haben. Im Ort Eppenstein hat Jungbauer Hans-Peter Herk den Hof von seinen Eltern übernommen und sogleich ausgebaut und modernisiert. Trotzdem sind Maschinen hier nur begrenzt einsetzbar. Unweit der Winterleitenhütte bezieht Jäger Erwin Miesbacher regelmäßig seinen Hochsitz. Er kennt fast jedes Stück Wild, das an ihm vorbeizieht. Alfred Ninaus hat dieser alpinen Region ein eindringliches Porträt gewidmet.

„Landleben“ ist zunächst in einer neu überarbeiteten Doku von Christian Papke „Im Mondseeland“ (21.05 Uhr) unterwegs, wo Bäuerin Veronika Widlroithers Kuh gerade frisch gekalbt hat. Tradition wird hier großgeschrieben, etwa in der Person der Müllermeisterin und Konditorin Antonia Wienerroither. Sie pflegt das alte Handwerk der Müllerin weiter und weiß vom Korn weg, was in ihre Mehlspeisen hineinkommt. Der Tischlermeister Gerald Aichriedler liebt es, dem See zu „lauschen“, wie er sagt, wenn die Wellen sanft an Land schlagen. Die Kapitänin Bettina Hemetsberger hat in der freien Natur ihren Traumberuf gefunden. Danach führt „Landleben“ in einer weiteren Doku zum „Hallstätter See“ (21.55 Uhr).

Ab 22.30 Uhr informieren die Formate „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“ über relevante Fragen aus den Bereichen Gesundheit und Medizin. In „MERYNS sprechzimmer“ (22.30 Uhr) diskutiert Prof. Siegfried Meryn im Rahmen der ORF-Initiative „Bewusst gesund – Jetzt die Psyche stärken“ (Details unter presse.ORF.at) mit seinen Gästen über den Zusammenhang zwischen gesunder Psyche und Bewegung. „treffpunkt medizin“ beleuchtet um 23.20 Uhr Faszien – die „Geheimnisvolle Welt unter der Haut“.

