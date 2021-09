SPÖ-Deutsch zu groteskem Auftritt von ÖVP-Schwarz: „Türkiser Hut brennt lichterloh – Was haben ÖVP und Kurz zu verbergen?“

Wien (OTS/SK) - In einer vollkommen skurrilen Pressekonferenz hat die stv. ÖVP-Generalsekretärin Schwarz Hausdurchsuchungen der Justiz in der ÖVP-Zentrale angekündigt und gleichzeitig mitgeteilt, dass sämtliche Daten gelöscht würden. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zeigt dieser groteske Auftritt, dass die ÖVP und Kanzler Kurz angesichts umfassender Ermittlungen der Justiz „hochgradig nervös“ sind: „Der ÖVP steht die Angst ins Gesicht geschrieben“, so Deutsch, der betont, dass in der Lichtenfelsgasse „ganz augenscheinlich der türkise Hut lichterloh brennt“. Für Deutsch ist klar, dass Kanzler Kurz einige Fragen zu beantworten hat – und zwar rasch: „Wovor fürchtet sich die ÖVP? Warum soll eine Hausdurchsuchung in der ÖVP-Zentrale stattfinden? Was kommt da noch auf Kanzler Kurz zu?“, so Deutsch, dem es in seiner langjährigen politischen Tätigkeit noch nicht untergekommen ist, dass eine Partei öffentlich via Pressekonferenz alle Mitarbeiter*innen vor einer bevorstehenden Hausdurchsuchung warnt: „Der ÖVP steht das Wasser bis zum Hals. Es ist höchste Zeit, dass Kurz alle Karten auf den Tisch legt und den Menschen in Österreich reinen Wein einschenkt.“ Für Deutsch ist klar: „Eine Partei, die sich durch öffentliche Warnungen auf eine Hausdurchsuchung in ihrer eigenen Zentrale vorbereitet, muss besonders unter Druck stehen.“ ****

Neben der katastrophal verlaufenen Einvernahme von Kanzler Kurz rund um die mutmaßliche Falschaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss droht der ÖVP ganz offensichtlich weiteres Ungemach. „Die ÖVP und Kanzler Kurz sind nur noch mit sich selbst beschäftigt, mit ihren Skandalen, Ermittlungen und Hausdurchsuchungen“, sagt Deutsch, der betont, dass „die türkise Selbstbeschäftigung in Zeiten der Corona-Krise fatal für die Menschen in Österreich ist“. Die Impfrate in Österreich müsse schleunigst erhöht, Arbeitsplätze geschaffen und die Pflege abgesichert werden. „Gerade jetzt braucht es einen Kanzler, der mit ganzer Kraft für die Menschen arbeitet. Österreich kann sich in der Krise eine ‚lame duck‘ an der Regierungsspitze nicht leisten“, sagt Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/bj

