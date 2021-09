20. Bezirk: Don Attila musiziert im PensionistInnenklub

Country-Konzert am 2.10., Anmeldung: maly.christine@aon.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kulturforum Brigittenau“ veranstaltet in Kooperation mit den „PensionistInnenklubs“, die vom Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser geführt werden, einen zünftigen Country-Nachmittag: Am Samstag, 2. Oktober, wird speziell für reifere Semester unter dem Motto „Family Music Concert“ ein mitreißendes melodisches Programm geboten. Die beliebte „Don Attila Band“ interpretiert ab 16.00 Uhr beschwingte und anrührende Country-Lieder. Als Moderator führt der betagte Country-Experte „Walter Nevada“ durch das Konzert im gemütlichen „PensionistInnenklub“-Lokal im 20. Bezirk in der Leithastraße 29-33/7. Dieses Beisammensein wird seitens des Bezirkes unterstützt. Der Eintritt ist kostenlos. Die Zuhörerschaft muss die aktuellen Corona-Richtlinien einhalten. Ebenso erforderlich sind Anmeldungen: Telefon 0664/19 44 208 („Kulturforum Brigittenau“: Christine Maly) und E-Mail maly.christine@aon.at.

