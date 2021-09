„Meine großen 10 – legendären Events“ am 29. September in ORF 1

Silvia Schneider präsentiert bei Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker ihr persönliches Ranking

Wien (OTS) - Silvia Schneider ist am Mittwoch, dem 29. September 2021, um 21.10 Uhr in ORF 1 zu Gast bei Caroline Athanasiadis & Gerald Fleischhacker und präsentiert in der vierten Ausgabe von „Meine großen 10“ ihr ganz persönliches Ranking der „legendären Events“ – angefangen von klassischen Festivals bis hin zu Fanwanderungen mit einem der beliebtesten österreichischen Schlagersänger, der auch als Skiläufer eine gute Figur macht. Das Publikum lernt aber nicht nur den mondänen Wörthersee von einer anderen Seite kennen, wenn es einmal im Jahr richtig brodelt und die Postkartenidylle vor der Alpenkulisse zu einem Großspielplatz wird, sondern erfährt auch, warum sich einmal im Jahr die Gamsstadt Kitzbühel in eine Party-Meile mit viel Prominenten, Pelz, Glitzer und jeder Menge Glamour verwandelt.

Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, dem 13. Oktober, auf dem Programm. Dann präsentiert Dagmar Koller bei „Meine großen 10 – Promi-Momente“ ihr persönliches Ranking.

