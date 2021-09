AVISO PK: „Technologien und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende“

Wien (OTS) - Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik lädt zur Pressekonferenz anlässlich der OVE-Energietechnik-Tagung in Linz: 6. Oktober, 10.00 Uhr, voestalpine Stahlwelt und online via MS Teams.



Welche neuen Technologien und innovativen Konzepte tragen zum Erfolg der Energiewende bei? Wie kann die Versorgungssicherheit gewährleistet und ein Blackout verhindert werden? Diese Themen stehen im Fokus der OVE-Energietechnik-Tagung am 6./7. Oktober in der voestalpine Stahlwelt in Linz.

Damit der notwendige Umbau unseres Energiesystems in der vorgegebenen Zeit gelingt, braucht es unter anderem Technologieoffenheit, kürzere Genehmigungsverfahren und qualifizierte Fachkräfte. Mit den entsprechenden Rahmenbedingungen ist die Energiewende auch eine große Chance für den Wirtschaftsstandort Österreich und Europa.

Ihre Gesprächspartner:

Kari Kapsch , OVE-Präsident

, OVE-Präsident Werner Steinecker , Generaldirektor Energie AG Oberösterreich

, Generaldirektor Energie AG Oberösterreich Herbert Popelka, Vorstandsvorsitzender OVE Energietechnik

Teilnahme vor Ort oder via MS Teams. Bitte um Anmeldung bis 5.10. per E-Mail an c.schaupp @ ove.at. Bei Online-Teilnahme erhalten Sie zeitgerecht die entsprechenden Zugangsdaten.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Präsenzteilnahme ein 3G-Nachweis zu erbringen ist.

PK "Technologien und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende"

Datum: 06.10.2021, 10:00 Uhr

Ort: voestalpine Stahlwelt

voestalpine Straße 4, 4020 Linz, Österreich

