Premiere „Dok 1: Wölfe – Schießen oder schützen?“ am 29. September in ORF 1

Lisa Gadenstätter fragt nach, ob und wie ein Miteinander von Mensch, Nutztier und Wolf gelingt

Wien (OTS) - Er ist wieder da! Der Wolf ist wieder zurück in Österreich und entzweit das ganze Land. Die einen wollen ihn schützen, die anderen wollen ihn schießen. Ist er tatsächlich gefährlich oder bringt er sogar mehr Nutzen als Schaden? Zwischen Gewehren, Herdenschutz-Lamas und echten Wölfen erlebt Lisa Gadenstätter in der „Dok 1“-Premiere „Wölfe – Schießen oder schützen?“ am Mittwoch, dem 29. September 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 das Aufreger-Thema hautnah mit betroffenen Bäuerinnen und Bauern, Tierschützerinnen und Tierschützern und Expertinnen und Experten.

Immer mehr gerissene Schafe in den Bundesländern, Anti-Wolf-Proteste auf Tirols Straßen und Gerüchte von Wolfsattacken auf Menschen heizen die Debatte an. Aber was ist dran am Wolfs-Alarm? Laut Tierschützerinnen und Tierschützern ist er heute durch dieselben Vorurteile bedroht, derentwegen er ursprünglich ausgerottet wurde. Teile der Bauernschaft vermuten hier aber einen verklärten Blick durch die wildromantische Brille. Lisa Gadenstätter lässt alle Akteurinnen und Akteure zu Wort kommen.

In Tirol begegnet sie einem Almbauern, der wortgewaltig den Wolf zu verfluchen weiß. Ebenso begleitet sie einen Bauern, der eine sogenannte „gezielte Weideführung“ inklusive Herdenschutzmaßnahmen vorantreiben will und dafür massiven Widerstand aus der etablierten Landwirtschaft erntet. In Salzburg wird Lisa Gadenstätter mit den fatalen Folgen konfrontiert, die freilebende Wölfe in Österreich verursachen können – ob beim Gespräch mit einem betroffenen Bauern, dem über 50 Tiere gerissenen wurden, oder beim Sezieren eines toten Schafes mit einer Rissbegutachterin. An Schauplätzen wie dem Wolf Science Center in Ernstbrunn oder dem Truppenübungsplatz in Allentsteig lernt sie auch die wissenschaftliche Dimension des Themas „Wolf in Österreich“ kennen. Gadenstätter begleitet das Publikum mit Empathie in eine emotionale Zwickmühle zwischen den verhärteten Fronten und macht die Komplexität des Themas deutlich spürbar.

