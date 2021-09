Die „Science Busters“ feiern „30 Jahre Austromir“ am 29. September

Mit Martin Puntigam, Helmut Jungwirth und Jubilar Franz Viehböck um 22.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die „Science Busters“ werden in einer neuen Ausgabe am Mittwoch, dem 29. September 2021, um 22.05 Uhr in ORF 1 zu „Space Busters“ und veranstalten zum großen Jubiläum „30 Jahre Austromir“ einen großen Weltraumbahnhof! 1947 waren die ersten Fruchtfliegen im All, 1957 der erste Hund, 1961 mit Yuri Gagarin der erste Mensch, 1963 die erste Katze und 1991 hat man sich dann gedacht: warum nicht auch einmal ein Österreicher? Zum 30-Jahr-Jubiläum beantworten MC Martin Puntigam und die beiden Kopiloten, Univ.-Prof. Helmut Jungwirth (Mikrobiologie, Wissenschaftskommunikation, Uni Graz) und der Jubilar Kosmonaut DI Franz Viehböck, u. a. folgende Fragen: Kann man sich auf eine Raumstation eine Pizza liefern lassen? Und warum freut sich ein Biologe, wenn er ordentlich eine aufs Aug kriegt? Außerdem gratulieren: ein Bundespräsident, ein Bundeskanzler und der flugunfähige Weltraumhund Woody.

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

