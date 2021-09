NEOS: Wirtschaftsausschuss muss den Weg aus dem Notfallmodus finden

Gerald Loacker: „Den echten Neustart für die Wirtschaft schaffen wir nur, wenn die diversen Hilfsfonds enden und wirtschaftliche Normalität und Wettbewerb zurückkehren.“

Wien (OTS) - NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker wird heute erstmals in seiner neuen Funktion am Wirtschaftsausschuss des Nationalrats teilnehmen. Für Loacker muss der heutige Ausschuss unbedingt das Ende der COVID-Maßnahmen und Unterstützungen liefern, damit die Betriebe in Österreich zu normalen Wettbewerbsbedingungen zurückkehren können. „Den echten Neustart für die Wirtschaft schaffen wir nur, wenn wir aus dem Notfallmodus rauskommen und normales Arbeiten ermöglichen.“ Gerade kleine Betriebe leiden massiv unter dem verlängerten Krisenmodus, der anlässlich der wirtschaftlichen Erholung, der Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen und der Infektionslage nicht mehr gerechtfertigt sei, betont der NEOS-Wirtschaftssprecher. „Zahlreiche Unternehmen warten immer noch auf ihre Hilfsgelder“ kritisiert Loacker. „Anstatt Hilfstöpfe zu verlängern, müssen die Stapel an Anträgen rasch abgearbeitet werden, damit Unternehmen vernünftig weiterarbeiten können“.

„Die Wirtschaft braucht jetzt klare Ansagen der Bundesregierung, wie es weitergehen soll. Die zuständige Ministerin muss heute erklären, wie sie sich die kommenden Monate konkret vorstellt. Dazu werden in NEOS-Anträgen ein klares Bekenntnis zu Freihandel, Entlastung der Unternehmen von Bürokratie durch Einführung eines echten One-stop-Shops sowie Sparsamkeit im Umfang mit Mitteln der Kammern eingefordert werden.“

