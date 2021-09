Vienna Fashion Week: Designerkleidung auf willhaben shoppen

Wien (OTS) - Zahlreiche Designerschätze und einzigartige Vintage Pieces auf willhaben zu finden

Tipps für Kauf von Second Hand-Designermode vom Bloggerinnen-Duo Les factory Femmes

Mit den richtigen Keywords auf willhaben exklusive Designerstücke ergattern

Vergangene Woche fand die Vienna Fashion Week mit zahlreichen neuen, exklusiven Kollektionen und namhaften Designer*innen sowie Gästen statt. Nun stellt sich für viele die Frage: Immer die neueste Designermode kaufen, nur um in Fashion-Kreisen mitreden zu können? Das bringt wohl viele Modeliebhaber*innen in die Bredouille, wenn wieder neue Kollektionen präsentiert werden. Wer auf High End Fashion setzt, muss nicht zwangsläufig tief in die Tasche greifen und die Umwelt mit Neukäufen belasten. Es geht auch anders – und zwar günstiger und umweltschonender: Mit Second Hand-Mode ist es möglich, einzigartige Teile von angesagten Modelabels zu ergattern, die Umwelt zu schonen und gleichzeitig Geld zu sparen.

Dass Kleidung aus zweiter Hand schlau und nachhaltig ist, wissen auch Deea und Laura von Les factory Femmes. Im willhaben Interview verraten die Fashion-Bloggerinnen ihre Tipps und Tricks für den Kauf von Second Hand-Designerkleidung.

willhaben: Was sind eurer Meinung nach die Basics, in die Mode-Begeisterte investieren sollten, die nicht an Wert (und Zeitgeist) verlieren und vielleicht sogar eine gute finanzielle Investition sind?

Les factory Femmes: Wer einen Klassiker sein Eigen nennen möchte und damit gleichzeitig eine finanzielle Investition tätigen will, der sollte sich überlegen in ein klassisches Modell, wie die 2.55 aus dem Hause Chanel zu investieren. Aber auch limitierte Stücke der Marke aus besonderen Kollektionen erreichen einen hohen Verkaufspreis. Ein heißer Tipp sind auch Céline Stücke, aus der Zeit, als Phoebe Philo noch beim Label war. Als sie die Marke verließ, brach eine Ära zusammen, der viele Modeliebhaber*innen nachtrauern und seitdem auf der Suche nach Stücken aus dieser Zeit sind. Teile aus Kollektionen, die unter ihrer Hand entstanden sind, sind definitiv auch eine Investition wert und auch keine Trend-Pieces, die schnell wieder aus der Mode geraten.

willhaben: Worauf ist beim Kauf von Designerkleidung besonders zu achten?

Les factory Femmes: Man sollte sich vergewissern, ob die Kleidung gut eingelagert war, also ob sie nicht längere Zeit in einem Kellerabteil oder Dachboden verstaubt ist oder von Motten befallen wurde. Ebenso ist wichtig zu wissen, ob die Waschanleitungen befolgt wurden, so dass keine Schäden an der Kleidung entstanden sind. Es sollte auch darauf geachtet werden, ob alle Knöpfe noch an der richtigen Stelle sind. Bei Leder ist darauf zu schauen, ob es gut behandelt wurde und nicht brüchig geworden ist.

willhaben: Welche Designerteile kann man besonders gut Second Hand kaufen?

Les factory Femmes: Die Teile und Marken, die in der kommenden Saison wieder angesagt sind und das vom Mainstream noch nicht erkannt wurde. So kann man richtige Schnäppchen machen. Dafür muss man sich natürlich ständig mit Mode und Trends auseinandersetzen und auch auf Online-Plattformen die Augen offenhalten, um solche Teile aufzuspüren.

willhaben: Nach welchen Stücken sollte man daher immer Ausschau halten?

Les factory Femmes: Taschen sind eine gute Investition, weil sie meist doch besser erhalten sind als Kleidung oder Schuhe und, je nach Modell, auch Jahre später noch einen teilweise sehr hohen Verkaufspreis erzielen können. Aber auch ein klassischer Wollmantel oder ein qualitativ hochwertiger Blazer von geliebten Designermarken sind eine gute Investition.

willhaben: Worauf ist beim Kauf von Designertaschen besonders zu achten?

Les factory Femmes: Beim Kauf von Designertaschen online oder Second Hand, ist besonders darauf zu achten, in welchem Zustand sie sind. Falls nicht genügend Bilder vorhanden sind, die den Zustand der Tasche dokumentieren, einfach den Verkäufer ruhig noch nach alternativen Bildern bitten. Wichtig ist auch zu klären, ob ein Echtheitszertifikat oder eine Seriennummer vorhanden ist, um zu überprüfen, ob es sich um ein Original handelt. Das ist vor allem bei Marken wichtig, die oft gefälscht werden.

willhaben: Wie erkennt man Second Hand-Schätze?

Les factory Femmes: Das ist sicherlich für jeden etwas Individuelles. Second Hand-Schätze können vieles sein: Ein unentdecktes Teil einer Designermarke für einen Schnäppchenpreis inmitten von vielen anderen Second Hand-Stücken oder aber die langersehnte Tasche, für die man einen Suchagent gesetzt hat, um sie endlich zu ergattern. Auf willhaben kann man mit den richtigen Keywords auch ganz leicht auf Schatzsuche nach Designerstücken gehen.

willhaben: Woher weiß der oder die KäuferIn, ob der Verkaufspreis legitim ist?

Les factory Femmes: Hier gilt es den Preis des Modells auf mehreren Plattformen miteinander zu vergleichen und Recherche zu betreiben. Wie hoch war der Neupreis, in welchem Zustand ist der Artikel, handelt es sich um eine limitierte Auflage und ist womöglich noch eine Rechnung oder ein Echtheitszertifikat vorhanden. Das alles beeinflusst natürlich den Verkaufspreis.

willhaben: Nicht selten werden Fälschungen als Originale verkauft, besonders im Internet. Wie vermeiden Interessent*innen solche Käufe bei Trickbetrügern?

Les factory Femmes: Die Interessent*innen müssen sich schon etwas mit Designermode auseinandersetzen. Bei Taschen ist auf jeden Fall darauf zu achten, ob der Markenname auch in den Reißverschlüssen oder im Inneren der Tasche eingeprägt ist. Ob die Nähte fein verarbeitet sind, die Maßangaben mit dem Modell der Marke übereinstimmen, eventuell eine Seriennummer oder ein Hologramm eingearbeitet ist. Auch das Material ist wichtig. Teure Designermarken arbeiten meistens mit hochwertigen Materialien, die von Fälschungen unterschieden werden können.

willhaben: Wenn ein Kleidungsstück nicht anprobiert werden kann, wie weiß der oder die KäuferIn, ob die Größe auch passt? Vor allem, wenn es sich um ausländische Größenangaben handelt.

Les factory Femmes: Hilfreich ist es natürlich, wenn Abmessungen in der Beschreibung angegeben sind. Wenn das nicht der Fall ist, einfach nachfragen, ob der Verkäufer diese zur Verfügung stellen kann. Wichtig ist es auch, die internationalen Größentabellen im Blick zu haben oder als Referenz zu wissen, ob eine Marke eher kleiner oder größer schneidet.

willhaben: Was ist deiner Meinung nach der wichtigste Second Hand-Trend für das nächste Jahr?

Les factory Femmes: Aprés Ski erobert die Stadt. Wer also coole Retro-Skianzüge ergattern kann, der ist dem Herbst- und Wintertrend 2021 der Laufstege von Chanel und Miu Miu ein Stückchen näher. Als Kontrast bieten sich Miniröcke im Stil der 60-er Jahre an.

willhaben: Was spricht eurer Meinung nach für Second Hand-Designerkleidung?

Les factory Femmes: Eigentlich vieles. Seit einigen Jahren erfreut sich Vintage Mode einer großen Beliebtheit und somit boomen auch die Plattformen und Läden, die sich mit dem Verkauf von Second Hand-Designerkleidung einen Namen gemacht haben. Zum einen hilft der Kauf von Second Hand Mode den schnelllebigen Modezyklus zu durchbrechen und ihm ressourcenschonend und somit mit mehr Nachhaltigkeit zu begegnen. Es macht aber auch Spaß sich auf die Suche nach Vintage-Schätzen zu machen und diese günstiger zu erstehen. Außerdem können sich die Käufer*innen dadurch einen viel individuelleren Kleidungsstil zulegen, als einfach nur alles von der Stange zu kaufen.

Auf dem Online-Marktplatz willhaben können Modebegeisterte Second Hand-Designermode nicht nur kaufen, sondern auch verkaufen. Durch den Weiterverkauf bereits getragener Artikel können Verkäufer*innen frischen Wind in ihren Kleiderschrank bringen und den Kauf ihres nächsten Wunschartikels finanzieren.

Im Sortiment von willhaben finden sich Marken wie Max Mara, Miu Miu, Gucci, Prada, Chanel & Co:

