FPÖ – Kickl gratuliert erfolgreichen Volksbegehren „Kauf Regional“ und „Impfpflicht – Striktes NEIN“

FPÖ-Obmann unterstützte beide Initiativen mit seiner Unterschrift

Wien (OTS) - Gestern Abend wurde Bilanz über die Volksbegehren der Vorwoche gezogen. Besonders erfreulich aus Sicht von FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl sei die Tatsache, dass gleich zwei Volksbegehren die 100.000er-Marke überschritten haben und somit demnächst im Rahmen einer Parlamentssitzung thematisiert werden. Das Volksbegehren „Impfpflicht – Striktes NEIN“ konnte knapp 270.000 Unterstützer für sich vereinen, das vom Lungauer FPÖ-Obmann Eduard Egger initiierte Volksbegehren „Kauf Regional“ wurde von mehr als 146.000 Menschen unterstützt. Auch Herbert Kickl hat für diese beiden Initiativen in der Vorwoche unterschrieben. „Beide Anliegen sind wichtig für unsere Heimat und ihre Menschen. Der Kampf gegen die Impfpflicht, die aktuell von der schwarz-grünen Bundesregierung immer stärker über die Hintertür forciert wird, ist ein zentraler Punkt freiheitlicher Politik, die gegen Zwänge aller Art auftritt“, unterstrich der FPÖ-Obmann.



Es sei auch bezeichnend, dass das ebenfalls in der Vorwoche aufgelegene „Impfpflicht-JA“-Volksbegehren an der 100.000er-Marke gescheitert ist. Kickl: „Das bildet die Stimmung in der Bevölkerung perfekt ab. Die Menschen haben das Coronaregime satt und leisten gegen Zwänge und den Raub der Grund- und Freiheitsrechte immer stärkeren Widerstand. Die FPÖ wird sie dabei auch weiterhin unterstützen.“



Der Erfolg des von FPÖ-Mann Eduard Egger gestarteten „Kauf Regional“-Volksbegehrens werde die Bundesregierung hoffentlich dazu bringen, einen fairen Wettbewerb zwischen heimischen Anbietern und den globalen Onlinehandel-Giganten herzustellen. „Hier bedarf es etlicher gesetzlicher Schritte im Bereich der Steuern, damit der bestehende Wettbewerbsnachteil beendet wird und der rot-weiß-rote Handel bestehen kann. Nur das sichert nachhaltig Arbeitsplätze in Österreich“, zeigte sich Herbert Kickl überzeugt.



