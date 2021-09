Start der Bucherer Talenteförderung für GRADUATE@MODESCHULE_HETZENDORF

Die erste Stipendiatin, Naomi Serov, wurde von Bucherer Wien Geschäftsführer Julien Rossier ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Mit Start im Jahr 2021 wird jährlich eine Absolventin oder ein Absolvent des aktuellen Abschlussjahrgangs der Modeschule Hetzendorf mit einem Stipendium von Bucherer, dem renommierten Traditionshaus für Uhren und Schmuck, unterstützt und gefördert. Das Werk der jeweiligen Nachwuchskünstlerin bzw. des Nachwuchskünstlers wird während der Vienna Fashion Week in der Flagship-Boutique bei Bucherer am Stock-im-Eisen-Platz gezeigt. In diesem Jahr wurde Naomi Serov, die inzwischen an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen studiert, das erste Bucherer-Stipendium verliehen.

„Die Kooperation der Modeschule Hetzendorf mit Bucherer, einem der namhaftesten Häuser Europas in der Uhren- und Schmuckbranche, ist nicht nur für die Preisträgerin oder den Preisträger eine tolle Chance, sondern verbindet zwei traditionsreiche Institutionen, die sich dem Handwerk und der Kunst in besonderem Maße verschrieben haben“, betont Monika Kycelt, Direktorin der Modeschule Hetzendorf.

Julien Rossier, Geschäftsführer von Bucherer Wien: „Wir greifen hier eine alte Tradition des Luzerner Bucherer-Stammhauses auf, wo schon seit langem junge Talente aus den verschiedensten Bereichen gefördert werden. Mit dem Salon BLUE haben wir einen feinen, exklusiven Rahmen in den Bucherer Prunkräumen geschaffen, wo Kunst gezeigt und über Kunst gesprochen wird.“

Auftakt mit den Werken von Naomi Serov

Das erste Nachwuchstalent, das in den Genuss des Bucherer-Stipendiums kommt, ist Naomi Serov, die 2019 ihre Ausbildung an der Modeschule Hetzendorf erfolgreich absolviert hat und derzeit Malerei an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen studiert. Ihre Abschlussarbeit passt außerordentlich gut zu Bucherer, denn sie hat sich der Betonung des weiblichen Decolletés verschrieben und extravagante Krägen entworfen: Eine besondere Hommage an die Essenz, an gekonntes Recycling und an seine Relevanz in der nachhaltigen Mode unserer Zeit.

„Ich bedanke mich für die großartigen Möglichkeiten, die sich mir durch das Bucherer-Stipendium und die Ausstellung meiner Arbeiten in diesen exklusiven Innenstadt-Räumlichkeiten erschließen. Mein besonderer Dank gilt auch Frau Direktorin Kycelt und meiner ehemaligen Lehrerin, Yella Hassel, die mich großartig unterstützt und immer gefördert haben!“, meint eine glückliche Naomi Serov bei der Ausstellungseröffnung.

Bucherer

Das 1888 gegründete Familienunternehmen Bucherer ist in Europa eines der traditionsreichsten Häuser in der Uhren- und Schmuckbranche. In den letzten 130 Jahren hat sich Bucherer mit seinem Angebot an exquisitem Schmuck und preisgekrönten Kreationen einen exklusiven Ruf erworben. In den Boutiquen wird dem internationalen Klientel des Unternehmens zudem eine breite Palette von Luxusuhren renommierter Marken angeboten. Bucherer ist an 36 exklusiven Standorten in Europa präsent, beschäftigt 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und befindet sich nun seit drei Generationen in Familienhand. Das Unternehmen wird von Jörg G. Bucherer geführt, der Stammsitz befindet sich in Luzern.

Einzigartige Modeausbildung am Puls der Zeit

Die Modeschule Hetzendorf zählt zu den renommiertesten Bildungseinrichtungen der Stadt Wien und genießt internationale Anerkennung. Die fünfjährige Ausbildung der Höheren Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung vereint gleichermaßen den künstlerisch-kreativen, handwerklichen und allgemeinbildenden Bereich und schließt mit der Reife- und Diplomprüfung ab. Die Auswahl an fünf Ausbildungsschwerpunkten (Modedesign/Kleidermachen, Modell-Modisterei, Produktgestaltung Taschen und Accessoires oder Schuhe, Strickdesign oder Textildesign) in Kombination mit den künstlerischen Fächern ist ein einmaliges Angebot im deutschsprachigen Raum. Die dreijährige Fachschule für Mode ist ein weiteres Ausbildungsangebot mit Auswahl an zwei Vertiefungen (Fashion Styling oder Angewandte Betriebsführung). Die Abschlussprüfung ist facheinschlägigen Lehrabschlüssen gleichgestellt und ersetzt die Unternehmer*innenprüfung.

