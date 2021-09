Feierlicher Bibel-TV-Dankgottesdienst

am 2. Oktober 2021 ab 14.00 Uhr live! / Übertragung des ökumenischen Gottesdienstes aus dem Christus-Zentrum Arche e.V. in Elmshorn (FOTO)

Hamburg (ots) - In Dankbarkeit für nunmehr 19 gute Jahre feiert das christliche Medienhaus Bibel TV am Samstag, den 02. Oktober 2021, seinen jährlichen Dankgottesdienst im Christus-Zentrum Arche e.V. in Elmshorn. Da auch in diesem Jahr aufgrund der Einschränkungen der Pandemie nur eine begrenzte Zahl von Besucherinnen und Besuchern an Messen und Gottesdiensten teilnehmen kann, wird Bibel TV den Dankgottesdienst 2021 ab 14.00 Uhr live übertragen.

Die Einladung zum diesjährigen Dankgottesdienst geht deshalb an alle! Denn die TV-Übertragung macht es allen Zuschauerinnen und Zuschauern möglich, den Dankgottesdienst mitzufeiern. Außerdem gibt es die Möglichkeit eines Online-Streamings unter: https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv

Eine der beiden kurzen Predigten hält Bischof Anba Damian, der Bischof der Diözese der koptischen-orthodoxen Kirche in Norddeutschland. Ihm ist die Ökumene ein persönliches Anliegen und er pflegt intensive Kontakte zu verschiedenen konfessionellen Gemeinden. Im Anschluss predigt Pastor Hans-Peter Mumssen (Arche), seit 1990 Pastor im Christus-Zentrum Arche in Elmshorn. Mumssen ist seit einigen Jahren mit Bibel TV eng verbunden und beobachtet als Programmbeirats-Mitglied die Entwicklung unseres Fernsehsenders. Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet von dem Musik- und Gospelteam des Christus-Zentrums Arche.

Der christlich-ökumenische Sender Bibel TV ist seit 19 Jahren erfolgreich auf Sendung. 2002 als Spartensender gestartet, hat sich Bibel TV zu einem multimedialen Medienhaus mit einem familienfreundlichen Vollprogramm entwickelt, in dessen Zentrum der Dialog mit Gott und die positive Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben stehen.

Derzeit erreicht Bibel TV im Durchschnitt 269.000 Zuschauer am Tag, das beliebte, monatlich erscheinende Bibel TV Programmheft hat eine Auflage 275.700 Exemplaren (Stand September 2021).

Überblick Sendedaten:

Ökumenischer Dankgottesdienst zum 19-jährigen Bestehen von Bibel TV:

Live-Übertragung auf Bibel TV am Sa., 02.10.2021, 14.00 Uhr

Wiederholung am So., 17.10.2021, 10.00 Uhr

Online im Bibel TV Livestream auf https://www.bibeltv.de/livestreams/bibeltv

