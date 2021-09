Bartgeierzähltag naht in Riesenschritten

Das Bartgeier-Team des Nationalparks Hohe Tauern bittet um die unerlässliche Mithilfe der Bevölkerung.

Matrei/Mittersill/Großkirchheim (OTS) - Die heurigen Bartgeierzähltage finden vom 2. bis zum 9. Oktober 2021, mit dem Hauptbeobachtungstag am Samstag, den 2. Oktober, statt. Das Bartgeier-Team des Nationalparks Hohe Tauern bittet dabei wie alle Jahre um die unerlässliche Mithilfe der Bevölkerung, indem diese Beobachtungen melden. Wichtig dabei sind vor allem wieder Uhrzeit und Beobachtungsort sowie individuelle Merkmale des Vogels, wie die Färbung des Kopfes und der Brust sowie Markierungen oder Mauserlücken. Hilfestellung in Form von Flugsilhouetten und Altersbestimmungsmerkmale für Bartgeier gibt es unter www.hohetauern.at/blog. Wer also Zeit und Lust hat, den 2. Oktober am Berg zu verbringen, bitte die Augen offen halten und etwaige Sichtungen bitte an die unten angeführten Adressen weiterleiten. Das Bartgeier-Team bedankt sich für Ihre Mithilfe.

Man kann derzeit von einem alpenweiten Bestand von rund 300 bis 320 Tieren, in Österreich von vermutlich knapp 30 Bartgeiern ausgehen. In den Alpen wurde bereits 2006 mit den länderübergreifenden Zähltagen begonnen, mittlerweile werden aber Bartgeier zur selben Zeit auch im französischen Zentralmassiv (seit 2012), im französischen Teil der Pyrenäen (seit 2016), in mehreren Regionen Spaniens (seit 2017), ausgewählten Gebieten in Bulgarien (seit 2018) und im afrikanischen Atlasgebirge (seit 2019) erfasst.

Adressen zum Melden von Beobachtungen:

e-mail: bartgeier@hohetauern.at

Telefon: 0664 / 820 30 55 oder 0681 / 20 84 83 27

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Gunther Gressmann

Wildbiologe

Tel: 0664 8203055