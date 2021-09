MEET YOUR STAR: Österreichs größter Ticketvertrieb oeticket verbindet Fans und ihre Stars

Persönliche Videogespräche mit über 200 Stars von Dolph Lundgren, Julian Le Play, Haddaway, Angelika Niedetzky bis Uwe Kröger können Fans ab sofort auf oeticket.com buchen.

Wien (OTS/LCG) - oeticket bietet in Zusammenarbeit mit der neuen digitalen Plattform MEET YOUR STAR ab sofort neben Tickets für Konzerte und Events auch Videochats mit Stars sowie Videogrußbotschaften und damit ein neues, digitales Live-Erlebnis an.

Durch die wegweisende Kooperation können Fans erstmals mit prominenten Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen persönlich live sprechen. Das Gespräch wird auf Video mit einem Split-Screen aufgezeichnet und kann nach Freigabe durch den Star über soziale Medien geteilt werden. Auch individualisierte Videogrußbotschaften, die der Star aufnimmt, können für Geburtstage, Jubiläen und Feiern gebucht werden. Sänger wie Julian Le Play, Uwe Kröger, Haddaway, King & Potter, Cesar Sampson oder Carlos Marin von „Il Divo“ sind ebenso auf MEET YOUR STAR vertreten wie Schauspieler von Laurence Rupp, Cornelius Obonya, Lilian Klebow bis Johannes Krisch, Hollywoodstars wie Dolph Lundgren, Ralf Moeller oder Scott Adkins, Kabarettisten von Angelika Niedetzky, Christoph Fälbl bis zu den Comedy Hirten oder TV-Stars wie Harry Prünster oder Kristina Inhof. Selbst Friedensnobelpreisträger Lech Walesa ist auf MEET YOUR STAR zu buchen.

„Wir haben damit das erste virtuelle Meet & Greet entwickelt, wo Stars von der Komfortzone des eigenen Zuhauses aus mit Fans sprechen können“ , so MEET-YOUR-STAR-Mitgründerin und COO Christina Zappella-Kindel.

„Durch die Zusammenarbeit mit MEET YOUR STAR vereint oeticket das Beste aus beiden Welten: die Vorteile von Videochats und das Live-Erlebnis mit den persönlichen Lieblingsstars“ , kommentiert oeticket-Marketingverantwortliche Roberta Scheifinger.

Das virtuelle Meet & Greet von MEET YOUR STAR: Internationaler Rollout

„Das virtuelle Meet & Greet ist eine Innovation in der Konzert- und Eventbranche, die wir auch als eigenes Produkt auf den Markt bringen werden“ , so Christina Zappella-Kindel. „Künstlerinnen und Künstler können neben ihren Konzerttickets künftig auch virtuelle Treffen mit Fans anbieten. Was man früher im Livegeschäft als Zusatz zu Tickets angeboten hat – meist ein kurzes Selfie mit Fans in der Pause – und was durch Covid-19 kaum mehr durchführbar ist, bringen wir erstmals auf eine digitale Ebene. Wir werden das virtuelle Meet & Greet international ausrollen und freuen uns, mit oeticket den idealen Partner für den Launch zu haben.“

„Aus der Sicht der Künstlerinnen und Künstler ist MEET YOUR STAR eine völlig neue Erlösquelle, mit der man gleichzeitig auch Gutes tut: Ein vom Star selbst bestimmter Teil der Erlöse geht an eine karitative Organisation seiner Wahl“ , so Peter Pansky, Leiter des Talent Departments von MEET YOUR STAR.

MEET-YOUR-STAR-Chats mit Stars können direkt auf oeticket.com gebucht werden.

Weitere Informationen auf meet-your-star.com und oeticket.com

