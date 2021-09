Immobilienrechtsexperte Alexander Fuchs neuer Leiter der 3SI Immogroup-Rechtsabteilung

Personalia: Juristischer Neuzugang für 3SI Immogroup

Ich habe die 3SI Immogroup über die Jahre hinweg als ein familiär geführtes Unternehmen kennengelernt, in dem die Leidenschaft für das Immobilienwesen ungemein stark ausgeprägt ist. Die Motivation, etwas zu bewegen, in Kombination mit einer freundschaftlich-familiären, bodenständigen und ehrlichen Arbeitsweise, hat mich schlussendlich dazu bewogen, meinen Karriereweg hier bei der 3SI fortzusetzen. Mag. Alexander Fuchs | Leiter Rechtsabteilung 3SI Immogroup 1/5

Mich faszinieren Immobilien seit ich klein bin. Bei meinen Wegen, die ich meist zu Fuß zurücklege, beobachte ich leidenschaftlich gerne bauliche Veränderungen des Stadtbildes, insbesondere Dachbodenausbauten. Der Entschluss für eine Spezialisierung im Immobilienrecht war daher schnell gefasst. Mag. Alexander Fuchs | Leiter Rechtsabteilung 3SI Immogroup 2/5

Ich betreue alle Abteilungen in juristischen Belangen, dies reicht von Agenden des Bauteams über jene des Asset-Managements bis hin zum Ankauf – eine ausgesprochen abwechslungsreiche und spannende Aufgabe! Mag. Alexander Fuchs | Leiter Rechtsabteilung 3SI Immogroup 3/5

Mit Alexander Fuchs konnten wir einen herausragenden neuen Mitarbeiter gewinnen, dessen Leidenschaft der Immobilienbranche gilt – ein wahrer Hauptgewinn, wie ich meine. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und heiße ihn recht herzlich in unserem Team willkommen! Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 4/5

Es hat sicherlich beides seinen Charme, wobei ich persönlich dann doch zum Altbau tendiere. Mag. Alexander Fuchs | Leiter Rechtsabteilung 3SI Immogroup 5/5

Wien (OTS) - Anfang September 2021 konnte die 3SI Immogroup einen versierten Rechtsexperten neu in ihrem Team begrüßen: Mit Mag. Alexander Fuchs verantwortet per sofort ein ebenfalls im Steuerrecht sattelfester Jurist alle rechtlichen Agenden des Immobilienentwicklers.

Der gebürtige Wiener, der nach seiner Tätigkeit in einer renommierten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei zuletzt mehrere Jahre für die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Riha tätig war und im Herbst 2020 seine Anwaltsprüfung erfolgreich absolviert hat, war bereits in den letzten Jahren als Immobilienrechtsexperte unter anderem für die 3SI Immogroup zuständig. Der Entschluss, gänzlich für das Immobilienunternehmen tätig zu werden, sei aus unterschiedlichen Gründen gefasst worden, so Fuchs: „ Ich habe die 3SI Immogroup über die Jahre hinweg als ein familiär geführtes Unternehmen kennengelernt, in dem die Leidenschaft für das Immobilienwesen ungemein stark ausgeprägt ist. Die Motivation, etwas zu bewegen, in Kombination mit einer freundschaftlich-familiären, bodenständigen und ehrlichen Arbeitsweise, hat mich schlussendlich dazu bewogen, meinen Karriereweg hier bei der 3SI fortzusetzen. “

Das Interesse am Immobilienrecht habe Fuchs seit jeher begleitet. „ Mich faszinieren Immobilien seit ich klein bin. Bei meinen Wegen, die ich meist zu Fuß zurücklege, beobachte ich leidenschaftlich gerne bauliche Veränderungen des Stadtbildes, insbesondere Dachbodenausbauten. Der Entschluss für eine Spezialisierung im Immobilienrecht war daher schnell gefasst. “

Die in seinem jetzigen Arbeitsumfeld gebotene Vielfalt schätze Fuchs, der auch zwei Staatsmeister-Titel im Springreiten vorweisen kann, täglich. „ Ich betreue alle Abteilungen in juristischen Belangen, dies reicht von Agenden des Bauteams über jene des Asset-Managements bis hin zum Ankauf – eine ausgesprochen abwechslungsreiche und spannende Aufgabe! “, so Fuchs.

Auch Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, freut sich über den personellen Zuwachs. „ Mit Alexander Fuchs konnten wir einen herausragenden neuen Mitarbeiter gewinnen, dessen Leidenschaft der Immobilienbranche gilt – ein wahrer Hauptgewinn, wie ich meine. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und heiße ihn recht herzlich in unserem Team willkommen! “

Die für MitarbeiterInnen der 3SI Immogroup, die zu den führenden Zinshausentwicklern Wiens zählt, seit einigen Jahren aber auch ebenso erfolgreich im Neubaugeschäft tätig ist, nicht ganz unwesentliche Frage „Altbau oder Neubau?“ kann Alexander Fuchs für sich übrigens bereits jetzt recht eindeutig beantworten: „ Es hat sicherlich beides seinen Charme, wobei ich persönlich dann doch zum Altbau tendiere. “

Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Judith Rosenkranz

3SI Immogroup GmbH

tel.: +43 699 10 22 68 60

mail: j.rosenkranz @ 3si.at

Tegetthoffstraße 7, 1010 Wien

www.3si.at