Queclink feiert das 10-jährige Bestehen der GV300 Serie

Shanghai (ots/PRNewswire) - Stärkung des Fuhrparkmanagements und Beitrag zu grünen Initiativen

Queclink (Stock: 300590.SZ), ein weltweit führender Anbieter von IoT-Geräten und -Technologien, gibt heute bekannt, dass seine GV300-Serie seit 10 Jahren gefragt ist. Die GV300-Serie hat Tausenden von Kunden Vorteile gebracht und ist seit 2011 weltweit 2,5 Millionen Mal eingesetzt worden, was einer Höhe von fast 400 Shanghai Oriental Pearl Tower entspricht.

"Schon kurz nach der Gründung von Queclink im Jahr 2009 haben wir die Chance ergriffen, in den Telematikmarkt einzusteigen. Unser Vertriebsteam hat ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Kunden und versorgt das Forschungs- und Entwicklungsteam mit den echten Stimmen des Marktes. Das alles hat zum Erfolg unserer GV-Serie - Fahrzeugtelematik - beigetragen", sagt Edwin Peng, Senior Vice President von Queclink.

In den vergangenen zehn Jahren hat Queclink zahlreiche Kunden bei der Einrichtung eigener Flottenmanagementsysteme für unterschiedliche Branchen und Szenarien unterstützt. Das Herzstück der Lösung ist in der Regel die GV300-Serie, die das Management gemischter Flotten in SVR-, UBI- und Autofinanzierungsanwendungen unterstützt. Queclink hat mit einem Industriepartner zusammengearbeitet, um das Flottenmanagementsystem für einen der 3 weltgrößten Hersteller von Stahlkonstruktionen und Kränen aufzubauen.

Das intelligente System wurde im Rahmen der vom chinesischen Verkehrsministerium organisierten Innovationskampagne "Sicherer Transport" als "besonders empfehlenswerter Fall" ausgezeichnet, da der Kraftstoffverbrauch schwerer Fahrzeuge für die Herstellung von Stahlkonstruktionen um 15 % gesunken ist, was Einsparungen von über 1,05 Millionen US-Dollar pro Jahr bedeutet.

"Unsere Prioritäten werden nicht nur auf traditionelle Fahrzeuge, sondern auch auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet sein. Grüne Initiativen treiben die Entwicklung des Flottenmanagements voran", erklärt Alejandro Patino Zuluaga, Vice President of Global Sales bei Queclink. "Unser künftiges Wachstum hängt von unserer Fähigkeit ab, kontinuierlich Innovationen zu entwickeln und an der Spitze der Markttrends zu stehen. Jetzt arbeiten wir mit einem führenden Anbieter von elektrischen Nutzfahrzeugen zusammen und planen, uns verstärkt dieser Anwendung zu widmen."

Edwin fügt hinzu: "Die GV300-Serie hat die Netzmigration insbesondere mit mehreren LTE-Versionen genau verfolgt und sich in den letzten zehn Jahren zu einer großen Familie entwickelt. Wir werden kontinuierlich in neue Technologien investieren und klassische Serien zum Leben erwecken. Wir sind mehr als zuversichtlich, den Ruhm der GV300-Serie im nächsten Jahrzehnt fortzusetzen und dem Markt einen Schritt voraus zu sein."

Während Queclink sein Fachwissen ausbaut, hat das Unternehmen in den letzten drei Jahren eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite (ROE) von über 15 % erzielt und sich zu einem Unternehmen entwickelt, das weltweit für seine fortschrittlichen IoT-Lösungen bekannt ist.

Informationen zu Queclink

Unter dem Motto "Driving Smarter IoT" ist Queclink seit 2009 im Geschäft.

Queclink ist ein reiner IoT-Hardware-Designer und -Hersteller, der mit vielen bekannten Industrie- und Verbraucherunternehmen zusammenarbeitet, um innovative IoT-Lösungen auf den Markt zu bringen. Die Kunden des Unternehmens sind in den Geschäftsbereichen Transport, Asset und Mobility, in der intelligenten Vernetzung und in der Landwirtschaft tätig. Queclink hat bereits 35 Millionen IoT-Produkte in über 140 Länder geliefert und inspiriert seine Kunden weltweit zur Ausweitung ihrer datengesteuerten Lösungen.

