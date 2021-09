WKÖ-Sery-Froschauer: Toller Erfolg der jungen Fachkräfte in den neuen IKT-Berufen bei EuroSkills 2021

Bestleistungen und Medaillen beweisen Qualität der Ausbildung in Berufen der Information und Consulting

Wien (OTS) - „Ein toller Erfolg für unseren Branchen-Nachwuchs, der nicht nur die Top-Leistungen unserer jungen Fachkräfte in den Berufen der IKT und modernen Dienstleistungen, sondern auch die Qualität der österreichischen Ausbildung eindrucksvoll unter Beweis stellt“, gratuliert Angelika Sery-Froschauer, Obfrau der Bundessparte Information und Consulting (BSIC) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), allen TeilnehmerInnen der Berufs-EM EuroSkills 2021, die in den vergangenen Tagen in Graz über die Bühne ging.

Besonders erfreut zeigt sich die Branchenvertreterin über die beiden Medaillen-Gewinner der Branche. Martin Straif aus Tirol konnte im Wettbewerb Grafik Design die Gold-Medaille erringen. Der Niederösterreicher Matthias Gruber erkämpfte die Silbermedaille in der Kategorie Web Development.

Sery-Froschauer: „Mit diesen österreichischen Bestleistungen zeigen unsere Jungen, dass unsere Branche definitiv Zukunftspotenzial hat und auch im internationalen Wettbewerb toll positioniert ist.“ (PWK451/ES)

