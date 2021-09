„Wetten, dass..?“ am 6. November live aus Nürnberg

Das TV-Highlight mit Thomas Gottschalk 40 Jahre nach der ersten Ausgabe

Wien (OTS) - Thomas Gottschalk ist mit „Wetten, dass..?“ wieder im Samstag-Hauptabend zu Gast: 40 Jahre nach der ersten Ausgabe 1981 steht die Eurovisions-Show am Samstag, dem 6. November 2021, live auf dem Programm von ORF 1, ZDF und SRF. Skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder und Superstars kommen zusammen, wenn die Eurovisions-Fanfare am Samstagabend erklingt. Michelle Hunziker ist selbstverständlich mit dabei und natürlich darf auch eine Baggerwette nicht fehlen. Und wie immer stellt sich am Ende die spannende Frage:

Wer wird Wettkönig oder Wettkönigin?

ORF-TV-Unterhaltungschef Alexander Hofer: „Rund 40 Jahre nach der ersten ‚Wetten, dass..?‘-Ausgabe heißt es am 6. November wieder ‚Top, die Wette gilt!‘. Selbstverständlich ist auch der ORF als langjähriger Kooperationspartner wieder mit dabei, wenn Thomas Gottschalk einen TV-Abend für die ganze Familie präsentiert. Ich freue mich auf eine große Hauptabendshow mit spektakulären Wetten, zahlreichen Stars auf der Wettcouch und deutschsprachigen und internationalen Musik-Acts im Showprogramm.“

„Wetten, dass..?“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF.

