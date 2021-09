3,3 Millionen sahen Super-Wahlsonntag im ORF

Wien (OTS) - Großes Publikumsinteresse an der rund achtstündigen Live-Berichterstattung vom gestrigen (26. September 2021) Superwahlsonntag in Oberösterreich, Graz und Deutschland: Insgesamt 3,3 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) waren ab 14.05 Uhr via ORF 2 dabei, das sind 44 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Den Topwert erreichte dabei die „ZIB“ um 19.30 Uhr mit 1,455 Millionen Reichweite bei 53 Prozent Marktanteil (41 Prozent bzw. 42 Prozent bei den jungen Zielgruppen 12-49 und 12-29). Die erste Hochrechnung zur Landtagswahl in Oberösterreich um 16.00 Uhr sahen im Schnitt 419.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 34 Prozent Marktanteil.

Hohes Publikumsinteresse an Wahlberichterstattung auch auf ORF.at, der ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Das ORF.at-Netzwerk bot ein umfangreiches und minutenaktuelles, von Live-Tickern und Hochrechnungen über ausführliche Storys mit Analysen und Reaktionen bis zu Detailergebnissen in Karten und Grafiken reichendes Angebot über die Wahlen in Deutschland, Oberösterreich und Graz. Die Wahl-Berichterstattung von news.ORF.at, ooe.ORF.at und steiermark.ORF.at am gestrigen Wahlsonntag wurde mit insgesamt ca. 2,5 Millionen Page Impressions (interne Statistik) von den Userinnen und Usern intensiv genutzt. Die via Web und App verfügbaren Streaming-Angebote des ORF zum Wahlsonntag fanden ebenfalls hohes Publikumsinteresse: Die auf der ORF-TVthek, news.ORF.at und den Landesstudioseiten bereitgestellten umfassenden Live-Streams und Video-on-Demands erzielten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) gestern in Österreich insgesamt 212.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 657.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 4,3 Millionen Minuten. Auch die Berichterstattung des ORF TELETEXT zu den Wahlen in Deutschland, Oberösterreich und Graz mit Storys, Hochrechnungen, Ergebnissen, Wahlanalysen und Reaktionen sowie dem bewährten Wahlservice ab Seite 500 mit Detailergebnissen bis zur Gemeindeebene wurde stark genutzt.

