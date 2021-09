„Klartext“ am 29.9. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Heißer Herbst - Türkis-Grün auf dem Prüfstand“

Wien (OTS) - „Heißer Herbst - Türkis-Grün auf dem Prüfstand“ so der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 29. September im ORF-RadioKulturhaus: Bei Klaus Webhofer diskutieren die ehemaligen Spitzenpolitiker/innen Rudolf Anschober (Die Grünen), Irmgard Griss (NEOS) und Reinhold Mitterlehner (ÖVP).

Impfgegner feiern Wahlsieg, Kommunisten-Sensationserfolg - die österreichischen Regionalwahlen im Schatten der deutschen Bundestagswahl brachten überraschende Nebeneffekte. Corona hat die eine oder andere Spur in der politischen Landschaft hinterlassen und das Pandemiemanagement der Regierung ist unter Beschuss. Der Umgang mit dem Virus bleibt in diesem Herbst zwar das große Thema, doch die Regierung muss auch anderswo Farbe bekennen. Wie hält sie es mit den Maßnahmen gegen die Erderwärmung, wie einschneidend wird die ökosoziale Steuerreform ausfallen? Und wo bleibt eigentlich das lang versprochene Informationsfreiheitsgesetz, das den Staat durchlüften soll? Was sagen nun jene, die selbst einmal politische Verantwortung getragen haben? Bei Klaus Webhofer diskutieren im „Klartext“ die ehemaligen Spitzenpolitiker/innen Rudolf Anschober (Die Grünen), Irmgard Griss (NEOS) und Reinhold Mitterlehner (ÖVP).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 29. September im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

