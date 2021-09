Die „Soko Kitzbühel“ im neuen Fall „Durchgedreht“ auf Spurensuche

Außerdem am 28. September in ORF 1: Die „Soko Donau“ ermittelt um einen „Ritterschlag“ mit fatalen Folgen

Wien (OTS) - Eine verhasste Mathematiklehrerin, eine vermeintliche Affäre und eine Vorzugsschülerin werden zur neuesten Herausforderung für die „Soko Kitzbühel“, wenn die Schule am Dienstag, dem 28. September 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 zum Tatort wird. Ein „Ritterschlag“ wird dem Mitglied einer Mittelaltertruppe, das um 21.05 Uhr von der „Soko Donau“ mit einem Schwert getötet aufgefunden wird, zum Verhängnis.

„Soko Kitzbühel – Durchgedreht“ (Dienstag, 28. September, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie Bettina Redlich, Sabrina Reiter, Marcel Mohab und Serge Falck in Episodenrollen; Regie: Rainer Hackstock

Die verhasste Mathematiklehrerin Simone Gerlich wird in ihrer Wohnung erstochen aufgefunden. Das „Soko“-Team stößt bei den Ermittlungen auf ihre Lehrerkollegin Anna Hauser (Sabrina Reiter), die ihren Mann Michael (Marcel Mohab) verdächtigt, ein Verhältnis mit Gerlich gehabt zu haben. Auch die Vorzugsschülerin Lisa Baumann (Annalena Hochgruber) gerät in den Fokus von Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig), denn Gerlich war gerade dabei, Lisas Schullaufbahn zu zerstören. Die Stimmung an der Schule wird unterdessen immer aufgeheizter.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau – Ritterschlag“ (Dienstag, 28. September, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Philipp Hochmair und Wolfgang Cerny in Episodenrollen; Regie: Holger Gimpel

Ein pensionierter Polizist findet die im Wald vergrabene Leiche von Roland Haslehner. Er war Mitglied der Mittelaltertruppe „Wolfswinter“ und ist mit einem Schwert getötet worden. Wie sich herausstellt, war das Grab bereits davor ausgehoben, der Mord also geplant. Als die „Soko“ tiefer in die Gruppendynamik eintaucht, tun sich Abgründe auf.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

„Soko Kitzbühel“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten.

Flimmit zeigt schon jetzt alle Folgen der Jubiläumsstaffel von „Soko Kitzbühel“ sowie alle Staffeln von „Soko Donau“ auf https://flimmit.at.

