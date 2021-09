Schramböck: Sensationelles Ergebnis für Österreichs Nachwuchs-Fachkräfte bei den EuroSkills2021

33 Medaillen - Großartige Performance - Österreichische Fachkräfteausbildung besteht Qualitätsprüfung

Wien (OTS/BMDW) - „Das Team Austria hat bei den „EuroSkills2021" in Graz/Unterpremstätten neue Maßstäbe gesetzt. Mit 33 Medaillen - 11 Gold, 12 Silber und 10 Bronze - und vier „Medaillons for Excellence“ waren unsere jungen Fachkräfte so erfolgreich wie noch nie. Das macht mich besonders stolz, denn damit sind unsere Nachwuchs-Fachkräfte nicht nur Vorbilder für andere Jugendliche, sondern unterstützen auch das internationale Ansehen des Wirtschaftsstandorts Österreich. Gut ausgebildete Fachkräfte sind ein entscheidender Erfolgsfaktor im internationalen Wettbewerb.“, erklärt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck anlässlich der gestern zu Ende gegangenen EuroSkills2021. „Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren Leistungen und den vielen Gewinnerinnen und Gewinnern zu ihren großartigen Erfolgen.“

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Josephine Raimerth

Pressesprecherin der Bundesministerin Margarete Schramböck

+43 664 88 21 93 42 / + 43 1 711 00 - 805649

josephine.raimerth @ bmdw.gv.at



Presseabteilung BMDW

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

www.bmdw.gv.at