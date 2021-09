SPÖ-Schieder zur Bundestagswahl: Deutschland stimmt für Verlässlichkeit und Aufbruch

Olaf Scholz als Bundeskanzler & CDU/CSU in Opposition ist starkes progressives Zeichen für Europa

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder gratuliert am Tag nach der deutschen Bundestagswahl den deutschen Genossinnen und Genossen: „Olaf Scholz und die SPD haben die Bundestagswahl in Deutschland klar gewonnen. Der bessere Kandidat und das bessere Programm haben den Unterschied gemacht. Die CDU/CSU holt das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte, verliert fast zehn Prozentpunkte und eine klare Mehrheit der Deutschen wünscht sich, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Die christdemokratische Union wurde abgestraft und kann keinen Regierungsanspruch ableiten. Olaf Scholz hat in den letzten Wochen ein unglaubliches Finish hingelegt und das Ergebnis gedreht. Dass die SPD nach vielen Jahren wieder an der Spitze steht, ist ein historischer Erfolg. In der Form steht Olaf Scholz, steht die SPD für die Fortführung einer Politik der Stabilität und des Ausgleichs. In der Sache bietet die deutsche Sozialdemokratie aber einen grundlegenden Politikwechsel an, mit Fokus auf Klimaschutz, Digitalisierung und soziale Gerechtigkeit. Damit wird die Wahl in der größten Volkswirtschaft der EU zur Chance für eine progressive Wende in der gesamten Union. Themen wie Armutsbekämpfung, Steuergerechtigkeit und ein sozial verträglicher Klimaschutz müssen endlich ganz oben auf die politische Agenda. Dafür braucht es eine SPD-geführte Bundesregierung und die CDU/CSU auf der Oppositionsbank.“ (Schluss) ls

