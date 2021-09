AVISO: 15 Jahre SOS-Kinderdorf in Wien - Neue Präventionsprojekte verhindern, dass Familien zerbrechen

Einladung zum Pressegespräch: 15 Jahre nach der Eröffnung des ersten urbanen SOS-Kinderdorfs in Österreich legt man bei SOS-Kinderdorf in Wien einen Schwerpunkt auf Prävention.

Wien (OTS) - Das SOS-Kinderdorf Wien ist das jüngste SOS-Kinderdorf in Österreich und war auch das erste urbane SOS-Kinderdorf in Österreich. SOS-Kinderdorf Wien freut sich, seinen 15. Geburtstag mit dem Ausbau von zwei präventiven Angeboten zu feiern, die verhindern sollen, dass Familien zerbrechen und Kinder von ihren Eltern getrennt werden müssen. Zu diesem Anlass lädt SOS-Kinderdorf Wien gemeinsam mit dem zuständigen Stadtrat für Jungendagenden, Christoph Wiederkehr, und dem Bezirksvorsteher von Floridsdorf (wo SOS-Kinderdorf in Wien ein erstes Zuhause fand), Georg Papai, zum Pressegespräch, um über den Ausbau der Mobilen Betreuung und den Start des Pilotprojekts Eltern-Kind-Wohnen zu informieren.

Wir bitten um Anmeldung unter anna.radl@sos-kinderdorf.at. Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht.



Pressegespräch 15 Jahre SOS-Kinderdorf Wien

Mit

Clemens Klingan, SOS-Kinderdorf Geschäftsleiter

Christoph Wiederkehr, Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz

Georg Papai, Bezirksvorsteher Floridsdorf



Datum: 29.09.2021, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: SOS-Kinderdorf

Vivenotgasse 3, 1120 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

SOS Kinderdorf

Anna Radl

+43 676 88144124

anna.radl @ sos-kinderdorf.at