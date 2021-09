Hyundai und HARTL HAUS gehen mit Kooperation e-(i)nnovative Wege

Echsenbach (OTS) - HARTL HAUS steht für ökologisches und nachhaltiges Bauen. Nun geht man im Echsenbacher Werk einen Schritt weiter. Gemeinsam mit Hyundai schnürt HARTL HAUS ein neues E-(I)nnovationspaket und kombiniert die E-Mobilität mit ökologischem Wohnen und Arbeiten. Neue Elektrofahrzeuge ergänzen den HARTL HAUS Firmen-PKW-Pool und attraktive Rabatte schaffen für die HARTL HAUS Mitarbeiter exklusive Vorteile beim Kauf eines privaten Elektroautos.

Mit HARTL HAUS ist ökologisches und nachhaltiges Bauen ein Leichtes. Qualität von den Rohstoffen bis zum Endprodukt, kombiniert mit einem ausgeklügelten Energiemanagement machen den Häuslbauer zum Nachhaltigkeits-Champignon. Nun hat der Fertighausspezialist einen weiteren großen Schritt zu mehr Nachhaltigkeit gemacht. Hyundai und HARTL HAUS haben mit dem neuen Innovationspaket Möglichkeiten geschaffen für Kunden und Mitarbeiter E-Mobilität attraktiv und kostengünstig zu machen. Hyundai-Partner Autohaus Hasslauer aus Schwarzenau ist hier direkter Ansprechpartner und berät bei der Auswahl der Fahrzeuge.

Die Kraft der Sonne doppelt nutzen

HARTL HAUS produziert mit seinen Photovoltaik-Anlagen am Werksgelände Sonnenstrom mit einer Leistung von insgesamt 402 KWpeak und deckt in etwa 45 Prozent des Eigenstrombedarfes mit der Kraft der Sonne. So wird die Entstehung von rund 130 Tonnen CO2 im Jahr vermieden. Zusätzlich werden für die Mitarbeiter Ladestationen für Elektrofahrzeuge geschaffen, um die Energie der Photovoltaik-Anlage bestmöglich zu nutzen. Das Aufladen der Elektroautos am Werksgelände ist dann für HARTL HAUS Mitarbeiter kostenlos.

Mitarbeiterrabatt für E-Fahrzeuge

Ein attraktives Rabattmodell war auch gleich Teil der neuen Kooperation mit Hyundai, wodurch exklusiv HARTL HAUS Mitarbeiter die neuen Elektrofahrzeuge zu sehr günstigen Konditionen bekommen. Mit dem Autohaus Hasslauer hat HARTL HAUS einen Hyundai-Partner in unmittelbarer Nähe zum Firmensitz der Ansprechpartner für die Mitarbeiter beim Neukauf von Elektrofahrzeugen ist.

„ Wir freuen uns sehr als Hyundai-Partner Teil dieser neuen starken Kooperation zwischen Hyundai und HARTL HAUS zu sein. Unsere Marke bietet eine der breitesten Antriebspaletten, auch in Bezug auf die Elektrifizierung und somit sind wir auch für die Zukunft bestens gerüstet “, so Manuel Hasslauer vom Autohaus Hasslauer.

Mehr E-Power für Firmen-Pkws

Mit einem neuen Hyundai Kona hat HARTL HAUS seinen Firmen-PKW-Pool um ein weiteres Elektrofahrzeug aufgestockt.

„ Nachhaltiges Bauen ist einer der wichtigsten Puzzlesteine für die Klimaneutralität 2040 - ein Ziel, das auch Umdenken und Eigenverantwortung erfordert. Bauen mit Holz bindet viel klimaschädliches CO2 und muss noch deutlich mehr Beton und Ziegelbauten ersetzen, um den drohenden Klimakollaps aufzuhalten “, zeigt Dir. Yves Suter, Geschäftsführer HARTL HAUS die Bedeutung von Holz als Baustoff auf. „ Wir sehen es in unserer Verantwortung auch bei der Mobilität aktiv zu werden und auf E-Mobilität zu setzen ist für uns der logische nächste Schritt zu mehr Nachhaltigkeit. Mit der neuen Kooperation mit Hyundai ist es uns gelungen unseren Mitarbeitern und Kunden Vorteile zu verschaffen und den Weg zur eigenen E-Mobilität zu erleichtern “, zeichnet Dir. Yves Suter, Geschäftsführer HARTL HAUS, den zukünftigen Weg des Unternehmens vor.

Haus + PV-Anlage + E-Auto = Nachhaltiges Wohnen und Leben

Mit einer Photovoltaik-Anlage wird das eigene Zuhause zum Sonnenstrom-Kraftwerk. Was liegt näher als diese gewonnene Energie selbst zu nutzen? Der in der PV-Anlage inkludierte Batteriespeicher bringt Energie für die Luft-Wasser-Wärmepumpe, um das Haus mit hohem Bedienkomfort und geringen Betriebskosten zu heizen. Zusätzlich ist mit einer Elektroauto-Wallbox das Laden des E-Autos effizient mit dem eigenen Sonnenstrom möglich.

Im Zeitraum vom 26. September bis 26. November 2021 erhalten die ersten 20 Käufer eines belagsfertigen Hartl Hauses eine Photovoltaik-Anlage mit passendem Batteriespeicher im Wert von bis zu € 13.000,- sowie E-Mobilitäts-Paket in Form eines Hyundai KONA Elektro inkl. Wallbox für 1 Jahr gratis.

HARTL HAUS steht für nachhaltige Holzverarbeitung – vom Fertighaus bis hin zu Tischlereiprodukten, die zur Gänze im Werk in Echsenbach im Waldviertel gefertigt werden. Bei HARTL HAUS ist alles aus einer Hand, denn neben der Produktion von Fertighäusern entstehen in den hauseigenen Tischlereien Produkte wie Türen, Fenster, Stiegen, Wintergärten, Möbel und komplette Küchen. Als einer der größten Arbeitgeber in der Region bildet das Familienunternehmen erfolgreich Lehrlinge aus und zählt auf Fachkräfteausbildung im eigenen Haus.

Das rund 320 Mitarbeiter starke HARTL HAUS-Team erfüllt Wohnträume, und das mit Erfolg, wie die hohe Kundenzufriedenheit zeigt. 96,6 % waren im Vorjahr mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.

