Digitale Zukunft: Huawei veröffentlicht 11 szenariobasierte Lösungen für die Praxis

Auf der Huawei Connect stellte das Technologieunternehmen seine Visionen für eine digitale Zukunft vor.

Wien (OTS) - Am zweiten Tag der HUAWEI CONNECT 2021 hielt Peng Zhongyang, Vorstandsmitglied von Huawei und Präsident der Enterprise Business Group, eine Rede zum Thema „Diving into Digital for a Brighter Future“, in der er die drei Schwerpunktbereiche Szenario, Modelle und Ökosystem im Hinblick auf die Vision und Zukunft der digitalen Transformation der Industrie vorschlug.

Während der Veranstaltung stellte Huawei elf innovative, szenariobasierte Lösungen für Kunden aus den Bereichen öffentlicher Dienst, Transport, Finanzen, Energie und Fertigung vor. Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Partnern zielt Huawei darauf ab, die Anforderungen der Kunden in verschiedenen Phasen der digitalen Transformation zu erfüllen, Herausforderungen zu bewältigen, neue Chancen für die Transformation zu nutzen und Mehrwert für die gesamte Branche zu schaffen.

11 szenariobasierte Lösungen für das Eintauchen in die digitale Welt

Auf der Veranstaltung stellte Huawei 11 innovative, szenariobasierte Lösungen vor, die fünf Branchen abdecken - öffentliche Dienste, Energie, Finanzen, Transport und Fertigung - als Teil einer Untersuchung von Innovationen für die digitale Transformation.

Im öffentlichen Sektor wurden die drei Schlüssellösungen der City Intelligent Twins veröffentlicht, nämlich Unified Urban Governance in einem Netzwerk, Assisted Operation Service und Zero Trust Security. Sie unterstützen Regierungen bei der kontinuierlichen Umgestaltung ihrer Verwaltungsprozesse und ermöglichen den Aufbau einer neuen Art von Smart City, die komfortabler, innovativer, menschlicher, widerstandsfähiger und grüner ist.

Peng Zhongyang, Vorstandsmitglied von Huawei und Präsident der Enterprise Business Group, sagte: „Huawei wird weiterhin in die digitale Welt eintauchen und sich dabei auf Szenarien, Modelle und Partner konzentrieren, um Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Wir integrieren IKT mit realen Szenarien und Prozessen und entwickeln ein neues Modell der Beratung, Integration und operativen Unterstützung. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse und Visionen unserer Kunden vollständig zu verstehen und sie dann in die Realität umzusetzen. Wir ermutigen unsere Partner, sich von Kanälen zu Kompetenzpartnern zu entwickeln und ein Partnersystem aufzubauen, das gemeinsam mit Huawei wächst, innovativ ist und gewinnt.“

Huawei veranstaltet HUAWEI CONNECT 2021 online vom 23. September bis 31. Oktober. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet "Dive into Digital". Wir werden tief in die praktische Anwendung von Technologien wie Cloud, KI und 5G in allen Branchen eintauchen und zeigen, wie sie Unternehmen aller Formen und Größen effizienter, vielseitiger und letztlich widerstandsfähiger machen können, während wir uns auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung befinden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser lokales Team oder besuchen Sie https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

