506.ai gewinnt mit Analyticsplattform aws-Ausschreibung “Vertrauenswürdige KI”

506.ai gewinnt mit Analyticsplattform aws-Ausschreibung “Vertrauenswürdige KI”

Marketing Analytics Plattform 506 Saturn ermöglicht E-Commerce-Unternehmen völlig neue Besucher- und Kundeninformationnen zu finden.

Linz (OTS) - Mittelständische Unternehmen, die im E-Commerce-Bereich rein datenbasiert mit Online Marketing ihren Umsatz steigern wollen, durch die Nutzung der eigenen Daten einen Wettbewerbsvorteil erzielen können und die Abhängigkeit gegenüber den großen Techplattformen verringern können: Das ist die Zielgruppe der KI-basierten Marketing Analytics und Aktivierungs-SaaS-Lösung 506 Saturn, die sich derzeit bei 506 Data & Performance GmbH in der Entwicklungsphase befindet.

Die Big Data KI Lösung soll dabei helfen, Marketing, Sales & Services Prozesse speziell für mittelständische Unternehmen und ECommerce-Anbieter in Europa kostengünstig, einfach, datenschutzkonform und mit ethischem Anspruch zu verbessern. Dazu analysiert und bewertet 506 Saturn das Bewegungsverhalten und die betrachteten Inhalte von anonymen und bekannten Besuchern und berechnet daraus einen Vorschlag über eine mögliche Zielgruppe. Gleichzeitig beschreibt 506 Saturn auf Basis einer Topic Analyse mittels Machine Learning auch die gefundenen Gruppen anhand deren Interessen. Basierend auf diesem hochwertigen Vorschlagswesen kann 506 Saturn zudem auch die nächsten notwendigen Schritte abbilden und diese Gruppe - natürlich unter Einbeziehung von Marketing Managern als Human in the Loop - in Form von Drag and Drop-Weiterleitung über die notwendigen Kanäle wie zum Beispiel Social Media oder Email direkt ansprechen. Es gibt bislang keinen vergleichbaren Anbieter einer KI-basierten SaaS-Lösung mit einem ähnlichen ethischen Anspruch.

“Projekt 506 Saturn ist für uns die logische und konsequente Weiterentwicklung im Bereich von rein datengetriebenem Marketing. Wir sind sehr stolz, aber noch viel mehr dankbar für die großartige Unterstützung und die großartige Chance, die die Förderung durch aws für unser Projekt bietet”, so Gerhard Kürner.

Über 506 Data & Performance GmbH

506.ai ist ein führendes österreichische Marketing Data-Science Unternehmen zum Gewinnen und Binden von Konsumenten. Mit der eigenen KI-basierten Analyse Plattform Saturn und der umfassenden Marketing- und Data-Science-Expertise verwandeln 20 Spezialisten Daten Ihrer Kunden in nachhaltigen Geschäftserfolg.

Mehr Informationen zum Projekt 506 Saturn: Marketing der Zukunft mit eigenen Daten

