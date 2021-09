Brunäcker holt Silber ins Burgenland

Ronald Brunäcker, 24jähriger LKW-Techniker aus Donnerskirchen, holte sich bei den Euroskills in Graz die Silber-Medaille.

Eisenstadt (OTS) - „Ronald Brunäcker war unsere große Medaillenhoffnung und er hat die Erwartungen eindrucksvoll erfüllt. Dass es jetzt eine Silberne geworden ist, freut uns riesig“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth, der selbst als Ehrengast bei der Medaillenfeier in Graz als einer der ersten Gratulanten dabei war.

Die EuroSkills sind die Europameisterschaften der Berufe. 400 junge, fertig ausgebildete Fachkräfte ritterten drei Tage lang in Graz um eine der heißbegehrten Medaillen in rund 45 unterschiedlichen Berufen. EuroSkills-Teilnehmer sind entweder ausgelernte Fachkräfte oder auch Absolventen einer berufsbildenden höheren Schule und höchstens 26 Jahre alt.

Ronald Brunäcker hat die Lehre zum KFZ-Techniker mit Ausbildungsschwerpunkt Nutzfahrzeug und Systemelektronik absolviert und ist aktuell bei MLM Matthias Limp Mobilservice in Donnerskirchen beschäftigt. In seiner Freizeit engagiert er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, als nächstes berufliches Ziel möchte Brunäcker die Meisterprüfung machen. Bei den EuroSkills musste sich der frischgebackene Silber-Medaillen-Gewinner nur dem Teilnehmer aus der Schweiz geschlagen geben. „Er hat die Medaille für Österreich und auch für das Burgenland geholt. Was mir an ihm mindestens genauso gut gefällt wie sein Ehrgeiz, sind seine Pläne für die Zukunft. Er ist ein großes Talent und wird ganz sicher seinen Weg machen“, so Präsident Nemeth.

