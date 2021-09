NEOS: Graz hat genug von Freunderlwirtschaft

Beate Meinl-Reisinger: „Herzliche Gratulation an Philipp Pointner, Sabine Reininghaus und das gesamte Team."

Wien (OTS) - Hocherfreut zeigt sich NEOS-Parteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger vom Ergebnis der Gemeinderatswahl in Graz: „Heute ist ein sehr emotionaler, aber sehr schöner Tag für uns NEOS. Wir sind mit Oberösterreich nicht nur in den siebten Landtag eingezogen, sondern haben auch in Graz ein deutliches Plus verzeichnen können und ein zweites Mandat erreicht. Ich danke dem gesamten Team und allen, die dieses Ergebnis ermöglicht haben, sehr herzlich und gratuliere unserem Spitzenkandidaten Philipp Pointner und Sabine Reininghaus zu ihrem Einzug in den Gemeinderat."



NEOS hätten damit heute „wieder in ganz Österreich gezeigt, dass wir stetig und konstant wachsen“, so Meinl-Reisinger. „Die Bürgerinnen und Bürger haben sich für die Politik einer neuen Generation entschieden und klar gemacht, dass sie genug haben von der Freunderlwirtschaft und der alten Blockade- und Beton-Politik.“



Rückfragen & Kontakt:

NEOS

Julian Steiner

+43 664 88782 402

presse @ neos.eu

www.neos.eu