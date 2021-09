Bundestagswahl – Rendi-Wagner gratuliert Olaf Scholz und SPD zu Wahlerfolg mit großen Zugewinnen

„Langer Atem und lösungsorientierte Sachpolitik werden belohnt“ – Sozialdemokratisch geführtes Deutschland hätte positive Auswirkungen auf gesamte EU

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner ist erfreut über den Wahlerfolg mit großen Zugewinnen von SPD und Olaf Scholz bei der Bundestagswahl in Deutschland. „Olaf Scholz hat eine fulminante Aufholjagd gestartet und konnte bei der Bundestagswahl große Zugewinne erzielen. Ich gratuliere Olaf Scholz und der SPD ganz herzlich zum großen Wahlerfolg. Das Ergebnis zeigt, dass langer Atem und lösungsorientierte Sachpolitik belohnt werden“, erinnerte Rendi-Wagner daran, dass Scholz noch vor wenigen Monaten in Umfragen weit hinter CDU und Grünen zurücklag und seine Kanzlerkandidatur in den Medien als aussichtslos galt. „Bei Olaf Scholz steht die Arbeit im Mittelpunkt – und nicht die Inszenierung und Show. Die Menschen in Deutschland haben Olaf Scholz ihr Vertrauen ausgesprochen und damit nachdrücklich unterstrichen, dass sie eine seriöse und sachliche Politik zum Wohle Deutschlands und der EU wollen“, so Rendi-Wagner heute, Sonntag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die SPÖ-Bundesparteivorsitzende betonte, dass „ein sozialdemokratisch geführtes Deutschland positive Auswirkungen auf die gesamte EU hätte und damit viele positive Impulse für ein gerechteres, sozialeres Europa verbunden wären“. **** (Schluss) mb/bj/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/