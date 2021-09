SPÖ Alsergrund - Marcus Gremel ist neuer Parteivorsitzender

Marcus Gremel mit 85% zum neuen Vorsitzenden der SPÖ-Alsergrund gewählt

Wien (OTS/SPW) - Marcus Gremel wird mit seinem Team neuer Vorsitzender der SPÖ Alsergrund. Der Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeordnete wurde am Wochenende bei der Bezirkskonferenz mit 85 % zum neuen Parteivorsitzenden der SPÖ Alsergrund gewählt. Damit übernimmt er die Funktion von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der sich gerade jetzt in der Pandemie ganz auf seine Aufgaben als oberster Gesundheitsmanager und Vorsitzender der Soziallandesreferenten konzentrieren möchte.

Noch mehr Lebensqualität für die Alsergrunder*innen

Mit Marcus Gremel übernimmt ein Alsergrunder Politiker, der trotz seines jungen Alters (37) bereits viel Erfahrung sammeln konnte. Gremel ist seit fast 20 Jahren in der SPÖ Alsergrund aktiv, war 8 Jahre Bezirksparteigeschäftsführer, 6 Jahre Vorsitzender der Jungen Generation in der SPÖ Wien und 8 Jahre Bezirksrat am Alsergrund. Seit 2015 ist er Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeordneter. Gemeinsam mit seinem starken Team hat sich Gremel vorgenommen, die Kernidentität der SPÖ Alsergrund fortzuschreiben.

„Wir stehen gemeinsam für eine progressive und mutige Politik, die standhaft und konsequent für die Anliegen von Menschen eintritt, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurden. Dazu gehört der Einsatz für Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft genauso wie auf kommunaler Ebene eine faire Verteilung des öffentlichen Raumes mit mehr Platz für Fuß- und Radwege. Die weitere Steigerung der Lebensqualität aller Bewohner*innen des Alsergrundes ist unser täglicher Auftrag“, so Gremel im Zuge der Bezirkskonferenz.

Ein besonderes Anliegen von Gremel sind die Kinder und Jugendlichen am Alsergrund und in ganz Wien. Als zuständiger Gemeinderat für die Wiener Kindergärten und die Wiener Kinder- und Jugendhilfe ist er davon überzeugt, dass Kinder zu schützen und zu fördern und sie auf ihrem Weg in eine selbstständige und selbstbestimmte Zukunft zu unterstützen, eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft ist. Für den Bezirk bedeutet das an dem Ziel von Ganztagsschulen für alle Alsergrunder Kinder zu arbeiten und die Vernetzung der Bildungsinstitutionen voranzutreiben, um sicherzustellen, dass das lernende Kind und nicht die jeweilige Institution im Mittelpunkt unseres Bildungssystems steht.

Das neue Team wurde mit einer großen Mehrheit gewählt und freut sich auf seine zukünftige Arbeit für die Alsergrunder*innen. „Ich bedanke mich ganz herzlich für das Vertrauen und bin mir dieser großen Herausforderung bewusst, die ich voller Engagement annehmen werde", betont Gremel.

Peter Hacker will bedachten und konsequenten Kurs in der Bekämpfung der Pandemie fortsetzen

Peter Hacker hat mit der Bekämpfung der Pandemie eine noch nie dagewesene Aufgabe zu meistern und investiert seine ganze Kraft, um sicherzustellen, dass wir als Stadt möglichst gut durch diese Situation kommen. Zentral sind dabei die niederschwelligen und kostenlosen Test- und Impfmöglichkeiten, die in Wien flächendeckend angeboten werden. Er wird gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig seinen bedachten, umsichtigen und konsequenten Kurs fortsetzen, damit wir alle wieder unsere komplette Freiheit zurückbekommen und keine weiteren schmerzhaften Einschnitte in unser Leben mehr nötig sind. Denn die Gesundheit unserer Gesellschaft hat absolute Priorität. Hinzu kommen für Hacker als Vorsitzenden der Soziallandesreferenten auch die Pflegeverhandlungen mit der Bundesregierung. Dort muss dafür gesorgt werden, dass jede und jeder in Würde altern kann und sich jede Familie die Pflege für ihre Liebsten leisten kann. Um sich mit voller Energie auf diese Aufgaben fokussieren zu können, hat sich Peter Hacker entschieden, den Vorsitz der Bezirkspartei in freiere Hände zu übergeben und damit auch einen Generationenwechsel einzuleiten.

„Peter Hacker managt die COVID-Pandemie mit einer Professionalität, die ihresgleichen sucht. Seine Arbeit zeichnet sich nicht nur durch die Top-Organisation und seinem stets bedachten und umsichtigen Agieren aus, sondern auch durch seine deutlichen Worte – wenn diese notwendig sind. So wurde unser Vorsitzender zu einem der wichtigsten Politiker in unserer Stadt und zu einem Aushängeschild für die österreichische Sozialdemokratie. Seine Strahlkraft und das große Vertrauen, das ihm die Wiener*innen entgegenbringen, sind auch am Alsergrund ganz deutlich spürbar. Die gesamte SPÖ Alsergrund wünscht Peter Hacker viel Erfolg und Kraft für die kommenden Aufgaben. Wir sind uns sicher, dass er uns auch weiterhin gut durch diese schwierige Situation führen wird. Wir werden unseren Stadtrat weiterhin mit aller Kraft in seiner Arbeit unterstützen", so Gremel abschließend.

Das Profil von Marcus Gremel ist verfügbar unter: https://www.spoe.wien/personen/marcus-gremel/

