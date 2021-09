NÖ Förderinitiative: Neu gestalteter Spielplatz in Türnitz eröffnet

LR Teschl-Hofmeister: Ein ansprechender Treffpunkt für alle Generationen

St. Pölten (OTS/NLK) - Vor kurzem wurde in Türnitz – eine der 12 geförderten Gemeinden der NÖ Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ – ein in die Jahre gekommener Spielplatz neugestaltet und im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister eröffnet: „Bei der 300 m² großen Fläche inmitten einer Siedlung ist es gelungen, trotz des begrenzten Raumes ein abwechslungsreiches Bewegungsangebot zu schaffen, das alle Generationen zum Verweilen einlädt. Die Mitbeteiligung steht auch bei der aktuellen Förderinitiative im Vordergrund, daher waren auch bei diesem Projekt die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer bereits in der Konzeptentwicklung miteingebunden.“ Die NÖ Förderinitiative „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ ist eine Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich, der NÖ Familienland GmbH und Natur im Garten. Neben einer umfassenden Projektbegleitung durch die NÖ Familienland GmbH werden auch fünfzig Prozent der Gesamtprojektkosten, jedoch maximal 10.000 Euro vom Land Niederösterreich gefördert.

Unter Einbindung der Wünsche und Vorstellungen der Kinder und Erwachsenen entstand eine Gestaltungsskizze mit vielfältigem Bewegungsangebot: Ein Hügel mit verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten und Rutsche, Kletterelemente zur Schulung der Motorik, Naschhecken und gemütliche Sitzgelegenheiten sind die Highlights des Spielplatzes. „Spielplätze sind wertvolle Treffpunkte in Niederösterreichs Gemeinden, sie tragen aber auch dazu bei, dass Kinder ihre motorischen Fähigkeiten trainieren und ein Gefühl für ihren Körper entwickeln. Ich danke allen, die bei der Gestaltung dieses schönen Platzes mitgewirkt haben und wünsche den Familien sowie allen Besucherinnen und Besuchern viel Freude“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister abschließend.

