AVISO: Hybrid-Event „Blackout – Der Herzschlag-Event unserer Republik“

Wien (OTS) - In einer hochkarätig besetzten, knapp eineinhalbstündigen Aufführung wird am 30. September abends ab 20:00 Uhr auf der Donaubühne Tulln im Rahmen des gesamten Kommunikationsschwerpunktes zum Thema „Blackout“ eine beeindruckende Live-Performance mit einer Freiluftaufführung mit rund 100 Militärmusikerinnen und -musikern mit völlig neuen Arrangements sowie eine Live-Vorführung der Land- und Luftstreitkräfte sowie der Spezialeinsatzkräfte des Österreichischen Bundesheeres durchgeführt. Mit den Militärmusikerinnen und -musikern werden auch die international bekannten Sängerinnen und Sänger Marjan Shaki, Cesar Sampson und Opernsänger Herbert Lippert auftreten.

Bereits am 28. und 29. September können erste Eindrücke gesammelt werden können.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu diesem Event sowie zu den vorgestaffelten Aufführungen eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Interviews mit der Ministerin und den Darstellern können am 30.09. unmittelbar nach der Veranstaltung geführt werden. Aufgrund von Covid-19-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter am jeweiligen Tag bis 12:00 Uhr unter 0664-622-1005 bzw. presse @ bundesheer.at verpflichtend. Zusätzlich wird ein Shuttleservice von der Roßauer Kaserne zur Donaubühne Tulln angeboten. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung bekannt ob sie den Service nutzen wollen oder selbstständig anreisen.

Zeit & Ort:

28.09.21 Durchlaufprobe, Beginn vor Ort: 16:30 bis 17:30 Uhr

Shuttle von AG Roßau um 14:00 Uhr

29.09.21 Musikprobe mit allen Sängerinnen und Sängern von 16:00 bis 18:00 Uhr

Shuttle von AG Roßau um 14:30 Uhr

Zwischen der Musikprobe und der Generalprobe wird für das persönliche Wohl gesorgt.

29.09.21 Generalprobe von 20:00 bis 21:00 Uhr

Shuttle von AG Roßau um 18:30 Uhr

30.09.21 Aufführung ab 20:00 Uhr

Shuttle von AG Roßau um 18:30 Uhr

Abfahrt der Shuttles von AG Roßau,

Roßauer Lände 1,

1090 Wien

Bei selbstständiger Anreise:

Donaubühne Tulln,

Donaulände,

3430 Tulln an der Donau

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer