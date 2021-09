SPÖ Margareten: Mehr Sicherheit im Straßenverkehr!

Die Sozialdemokrat:innen verlangen eine Fahrradpolizei, Überprüfung der Kreuzungen und mehr Sicherheit für Fußgänger:innen in der Ramperstorffergasse

Wien (OTS/SPW) - Zur Sitzung der Margaretner Bezirksvertretung am kommenden Dienstag bringen die Sozialdemokrat:innen zahlreiche Anträge ein. Neben der Forderung nach neuen Wientalterrassen und Fassadenbegrünungen stehen diesmal Sicherheitsthemen im Fokus, wie Klubvorsitzende Elke Hanel-Torsch betont: „Wir Sozialdemokrat:innen setzen uns dafür ein, dass der öffentliche Raum allen Margaretner:innen zur Verfügung steht und auch für alle Margaretner:innen Sicherheit bietet."

Zwtl: Neue Fahrradpolizeistation gefordert



Konkret fordern die SPÖ-Bezirksrät:innen eine fixe Station für Fahrradpolizist:innen in Margareten. In Wien läuft seit rund 6 Monaten das Projekt „Unifomierter Fahrraddienst“. Bald sollen auch explizit Fahrradpolizist:innen unterwegs sein. Vor einigen Jahren verlor Margareten eine Polizeiinspektion aufgrund von Sparmaßnahmen des Innenministeriums und der Westen Margaretens verfügt seitdem über keine Polizeiinspektion mehr. Aufgrund der zentralen Lage und der guten Erreichbarkeit des Bezirks mit dem Rad sei Margareten für eine neue Fahrradpolizeistation prädestiniert, so Klaus Mayer, Vorsitzender der Mobilitätskommission.

Zwtl: Mehr Übersicht an den Straßenkreuzungen



Ein weiterer Antrag der Margaretner Roten verlangt vom Magistrat eine Übersicht über jene Maßnahmen, die Sichtrelationen sowie die Verkehrssicherheit in Kreuzungsbereichen verbessern bzw. erhöhen können. In den letzten Jahren sei hier bereits viel passiert und es wurden Fahrradabstellanlagen errichtet (z.B. im Zuge der Schulwegsicherheitsoffensive). Da der öffentliche Raum in Margareten eine besonders wertvolle Ressource darstellt, verlangt die SPÖ die jeweils optimale Lösung für die entsprechend Orte in Margareten zu finden. Dies könnten Fahrradabstellanlagen, Grünflächen, Sitzgelegenheiten, Versickerungsflächen oder Ähnliches sein.

Zwtl: Sicherheit in der Ramperstorffergasse erhöhen!



Die vorläufigen Änderungen der Verkehrsorganisation in Margareten (ÖPNV, Projekt Reinprechtsdorfer Straße, U-Bahnbau,...) führen derzeit zu veränderten Verkehrsströmen in der Ramperstorffergasse. "Wir wollen, dass alle Kreuzungsbereiche in der Ramperstorffergasse zwischen Wiedner Hauptstraße und der Arbeitergasse in Hinblick auf die Verkehrssicherheit von Fußgänger:innen überprüft und gegebenenfalls adaptiert werden, damit ein sicheres Queren für Fußgänger:innen überall möglich wird", so Klaus Mayer.

Bereits auf dem Weg ist eine umfassende Verkehrsanalyse für Margareten, welche von SPÖ, ÖVP und Neos gegen die Stimmen der Grünen vom zuständigen Gremium der Bezirksvertretung beschlossen wurde. Darauf aufbauend wird die SPÖ Margareten weitere Maßnahmen für mehr Verkehrsberuhigung in ganz Margareten vorschlagen. (Schluss) ve



