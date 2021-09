Mistfest 2021 läuft auf Hochtouren: E-Müllsammelfahrzeug als Highlight

Wien (OTS) - Das „Comeback“ ist gelungen: Nach einem Jahr Corona-bedingter Pause ist das beliebte Mistfest der 48er an diesem Wochenende wieder zurück am Mistplatz in Hernals! „Ich freue mich sehr, dass wir mit einem guten Sicherheitskonzept das Fest heuer fast wie gewohnt organisieren konnten“, betonte heute Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bei seinem Besuch des Festes.

Im Mittelpunkt steht auch heuer das vielfältige Angebot der Stadt zum Thema Klima- und Umweltschutz, Abfallvermeidung und Mülltrennung, aber auch jede Menge Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. „Ein Highlight ist unter anderem unser zweites E- Müllsammelfahrzeug der 48er, das am Mistfest zu besichtigen ist“, so Czernohorszky. „Wir leisten hier als Stadt Pionierarbeit im Bereich umweltfreundliche Mobilität!“

Das Fahrzeug bezieht die benötigte Energie für das Fahren, die Entleerung der Behälter sowie die Verdichtung des Mülls zu 100 Prozent aus der Steckdose: Es gibt keine Motorenemissionen während der Fahrt sowie deutlich geringere Lärmemissionen beim Betrieb. Das neue Müllauto unterscheidet sich vom ersten E-Müllauto auch durch die Art der Verpressung des Abfalls im Fahrzeug. Durch das Verpressen kann pro Fuhre mehr Abfall transportiert werden und somit werden Transportkilometer eingespart.

Das diesjährige Mistfest steht aber auch im Zeichen der 75-jährigen Geschichte der 48er. Bei der 48er-Fahrzeugausstellung sind deshalb auch historische Fahrzeuge der 48er zu sehen.

Vom 48er-Tandler bis zum Flying Fox

Das Mistfest läuft noch das ganze Wochenende bis Sonntag 18 Uhr: Mit dabei sind beliebte Fixpunkte wie eine Außenstelle des 48er-Tandlers, oder ein restaurierter Hubschrauber, in den Kinder einsteigen und sich gleichzeitig auch einen Pilotenschein für die KehrForce abholen können. Zahlreiche andere Abteilungen der Stadt Wien und diverse Umweltinstitutionen sind ebenfalls mit Informationen und Mitmach-Stationen vor Ort.

Besonders Mutige können sich mit dem Flying Fox von Dach zu Dach schwingen, ein wenig Mut braucht man auch, wenn Physiker Werner Gruber am Sonntag um 13.30 Uhr Experimente „mit Knalleffekt“ vorführt. Ergänzend dazu gibt es ein buntes Bühnenprogramm. Ein besonderes Schmankerl können Elvis-Fans am Sonntag beim Auftritt von Dennis Jale um 16.45 Uhr erleben: Als Überraschungs-Gast tritt der Original-Elvis-Pianist Glen Hardin auch am Mistfest auf!

Sonntag, 26. September

13.30 Uhr: „Physik macht keinen Mist" mit Prof. Werner Gruber

14.15 Uhr: Virginia Ernst unplugged

15.30 Uhr: Monti Beton – best of

16.45 Uhr: Dennis Jale – from Vienna to Las Vegas

Sicherheit wird bei der Veranstaltung aber groß geschrieben: Erstmals ist aufgrund der aktuellen Situation eine Online-Registrierung unter https://bit.ly/3zFmDPd notwendig.

Für den Besuch des Mistfests ist dieses Jahr der QR-Code der Online-Registrierung, ein gültiger 3-G-Nachweis inkl. Lichtbildausweis sowie eine FFP2-Maske für die Innenbereiche mitzubringen. Kinder unter 6 Jahren sind davon ausgenommen.

Das Mistfest ist Öko und Green

Selbstverständlich wird das Mistfest auch heuer wieder als ÖkoEvent sowie als Green Event durchgeführt. Das Prädikat ÖkoEvent steht für die Vermeidung von Abfällen, ein optimales Abfallmanagement, den sorgsamen Umgang mit Wasser und Energie, die Verwendung von Produkten aus der Region und aus ökologischer Erzeugung, das Bevorzugen von Produkten aus fairem Handel und die umweltfreundliche Mobilität rund um die Veranstaltung. So ist das Mistfest öffentlich gut zu erreichen und auch für Fahrräder stehen Abstellplätze zur Verfügung.

Mistplatz Hernals: Bei jedem Wetter eine tolle Location

Ein Festbesuch für die ganze Familie zahlt sich bei jedem Wetter aus: Die Bühne befindet sich regensicher und windgeschützt in der großen Wagenhalle. Auch Hunde sind herzlich willkommen, aber bitte nur mit Beißkorb und Leine.

Das Mistfest ist öffentlich bequem erreichbar mit der S 45 (Station Hernals), der Straßenbahnlinie 43 (Station Wattgasse) oder den Buslinien 10A und 42A (Station Richthausenstraße).

Veranstaltungsdetails

Termin: 25. und 26. September 2021, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Ort: Mistplatz Hernals, Eingang 17., Richthausenstraße 2

Fahrplanauskunft

Website: abfall.wien.gv.at

ACHTUNG! – Online-Registrierung erforderlich unter https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/mistfest.html

Der Eintritt ist frei.

Hunde sind herzlich willkommen, aber bitte nur mit Beißkorb und Leine.

