Bis zu 591.000 sahen „Dancing Stars“-Auftakt in ORF 1

Nächste Woche: Erste Entscheidung im ORF-Ballroom

Der ORF-Ballroom ist eröffnet! Am Freitag, dem 24. September 2021, stand live um 20.15 Uhr der Start der 14. „Dancing Stars“-Staffel auf dem Programm von ORF 1 – und bis zu 591.000 wollten sich die ersten Solotänze der „Dancing Stars“ nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt verfolgten 534.000 Zuseherinnen und Zuseher (22 Prozent Marktanteil) die Show. Besonders groß war das Interesse beim jungen Publikum: Bei den 12 bis 29jährigen erzielte der ORF-Tanzevent 23 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Frauen (12 bis 29) lag der Marktanteil sogar bei 26 Prozent. Am Freitag, dem 1. Oktober, präsentieren Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Boris Bukowski & Julia Burghardt, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova, Otto Konrad & Lenka Pohoralek, Nina Kraft & Stefan Herzog, Niko Niko & Manuela Stöckl, Jasmin Ouschan & Florian Gschaider, Faris Rahoma & Kati Kallus und Margarethe Tiesel & Michael Kaufmann ihren zweiten Solotanz. Moderiert wird die Erfolgsshow von Mirjam Weichselbraun und Norbert Oberhauser.

„Dancing Stars“ – erste Entscheidung am 1. Oktober

Um dem Publikum Gelegenheit zu geben, alle „Dancing Stars“ besser kennenzulernen, musste in der ersten Sendung keines der Paare die Show verlassen. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben in der aktuellen Staffel Balázs Ekker, Karina Sarkissova und Maria Santner. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in die nächste Ausgabe am 1. Oktober übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als erste/r die Show verlassen muss, ein.

Die Jurypunkte im Überblick:

Paar 01: Otto Konrad & Lenka Pohoralek (Langsamer Walzer): 11 Punkte

Paar 02: Kristina Inhof & Dimitar Stefanin (Slowfox): 18 Punkte

Paar 03: Niko Niko & Manuela Stöckl (Tango): 18 Punkte

Paar 04: Margarethe Tiesel & Michael Kaufmann (Wiener Walzer): 16 Punkte

Paar 05: Bernhard Kohl & Vesela Dimova (Samba): 10 Punkte

Paar 06: Nina Kraft & Stefan Herzog (Jive): 24 Punkte

Paar 07: Faris Rahoma & Kati Kallus (Paso Doble): 20 Punkte

Paar 08: Jasmin Ouschan & Florian Gschaider (Cha Cha Cha): 20 Punkte

Paar 09: Boris Bukowski & Julia Burghardt (Quickstep): 15 Punkte

Paar 10: Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi (Rumba): 24 Punkte

