Red Box Compliance-Aufzeichnungslösung ist für Microsoft Teams zertifiziert

London und New York (ots/PRNewswire) - Red Box - eine führende Plattform für Sprache - gibt heute die Zertifizierung seiner Compliance-Aufzeichnungslösung für Microsoft Teams im Rahmen des Microsoft Independent Software Vendor (ISV) Partner Certification Programme bekannt.

Nach umfangreichen, von Dritten genehmigten Tests gewährleistet die Lösung die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit einer richtlinienbasierten Compliance-Aufzeichnungsintegration für Microsoft Teams, die eine sichere Erfassung, Transkription, Speicherung, Abfrage, Archivierung und metadatengesteuerte Aufbewahrung der unternehmensweiten Kommunikation ermöglicht.

"Die Zertifizierung ist eine starke Bestätigung für die Kommunikationserfassungsfähigkeiten von Red Box, die es Organisationen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzwesen, dem Gesundheitswesen und der öffentlichen Sicherheit ermöglichen, unter Einhaltung strenger gesetzlicher Auflagen zu arbeiten und die Vorteile der digitalen Zusammenarbeit zu nutzen, während sie gleichzeitig die Vorschriften wie MiFID II, Dodd Frank und PCI DSS einhalten", kommentiert Pete Ellis, CPO von Red Box.

Die Red Box-Lösung erfüllt alle strengen Marktanforderungen und bietet ein konkurrenzlos sicheres Benutzererlebnis mit flexiblen Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Bereitstellungsoptionen.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von hoch belastbaren Compliance-Aufzeichnungen für Kunden auf der ganzen Welt unterstützt Red Box sowohl dedizierte Microsoft Teams- als auch gemischte Telefonie- und Contact-Center-Umgebungen, um sicherzustellen, dass Unternehmen jedes Gespräch für regulatorische Zwecke erfassen und transkribieren.

Red Box fungiert auch als Gateway zu führenden KI-, Automatisierungs-, Analyse- und Speicheranwendungen, indem es den Kunden vollen Zugriff auf und die Kontrolle über diesen umfangreichen Satz an erfassten Sprachdaten in Echtzeit ermöglicht. Offene APIs gewährleisten die Integration in ein umfangreiches Ökosystem von Best-of-Breed-Partnern, zu denen Compliance-Archivierung, Betrugserkennungs- und Überwachungslösungen sowie CRM-, CX-, Sales Performance- und Business Intelligence-Plattformen gehören.

Red Box ist auch in Microsoft Dynamics 365 Customer Service Insights und Sales Insights integriert. Als Preferred Telephony Partner für Conversation Intelligence umfasst dies die Nutzung der erfassten Daten zur Verbesserung der Vertriebsleistung und des Kundenerlebnisses durch die Analyse von Anrufen in großem Umfang.

"Die Red Box Compliance-Aufzeichnungslösung und ihre Integration in Teams und Dynamics 365 bedeutet, dass Unternehmen von einer optimierten Teamarbeit und verbesserten analytischen Erkenntnissen profitieren können, während sie gleichzeitig die relevanten gesetzlichen Anforderungen an die Aufzeichnung, Überwachung, Datenverwaltung und Berichterstattung einhalten" , kommentiert Pete Daderko, Director of Product Marketing, Microsoft Teams Phone.

Informationen zu Red Box

Red Box ist der führende Voice-Spezialist mit über 30 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von Organisationen in der Erfassung, Sicherung und Entfaltung des Mehrwertes einer unternehmensweiten Sprachkommunikation. Conversa by Red Box ist die erste wirklich offene Voice-Plattform für Unternehmen der nächsten Generation. Sie bietet den Kunden Zugriff auf Sprach- und Videoaufnahmen sowie die zuverlässige Erfassung hochwertiger Echtzeitdaten aus dem gesamten Unternehmen. Die Verbraucher haben die Freiheit, diese Daten in jeder Art von Anwendung zu nutzen. Außerdem bietet die Plattform marktführende Funktionen zur Gesamtkostenabrechnung.

Red Box genießt das Vertrauen führender Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Contact Center, Behörden und öffentliche Sicherheit (darunter sechs der weltweit führenden Banken, 85 % der globalen Interdealer-Broker, Hunderte von Call Centern und über 80 % der britischen Polizeibehörden), und wir erfassen und sichern täglich Millionen von Anrufen für Tausende von Kunden in aller Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.redboxvoice.com

