Peggy Gou, Ib Kamara, Coco Capitán and Dina Asher-Smith nehmen am Zalando Designer Event "Luxury On Your Terms" auf der Mailänder Modewoche teil

Die Veranstaltung begleitet die jüngste Zalando Designer A/W-Kampagne "Luxury On Your Terms", die Selbstausdruck und Individualität in den Vordergrund stellt

Ebenfalls an der Veranstaltung teilgenommen haben unter anderem: Patrick Mason, Miranda Makaroff, Jedet, Louis Pisano, Leonie Hanne und Stefan Siegel

Die Gäste erfreuten sich eines Cocktailempfangs und eines intimen Abendessens, gefolgt von einer 3D-Kunstproduktion des französischen Digital- und CGI-Modehauses Infinity Studio Acid Rays, das ausschließlich aus Frauen besteht

DEN FILM TRAILER ZUR KAMPAGNE FINDEN SIE HIER

ALLE FOLGEN FINDEN SIE AUF DEM ZALANDO MICROSITE HIER

Heute Abend hat Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, die kultige DJ Peggy Gou, den renommierten Stylist Ib Kamara, die Fotografin und Künstlerin Coco Capitán, den Gründer von Not Just A Label, Stefan Siegel, die spanische Schauspielerin Miranda Makaroff und die britische Sprinterin Dina Asher-Smith eingeladen, um den Start der neuen A/W-Designer-Kampagne "Luxury On Your Terms" bei einem künstlerischen Dinner-Event für alle Sinne in Mailands großartigem Museo della Scienza zu feiern.

Neben Peggy, Ib, Coco und Stefan standen auf der Gästeliste von Zalando Designer europäische Kreative und Prominente wie der Künstler und Kreativdirektor Patrick Mason, Sängerin und Schauspielerin Jedet und der Schriftsteller und Modekommentator Louis Pisano. Die Veranstaltung markiert auch den Beginn einer längerfristigen Zusammenarbeit mit dieser europäischen Gruppe multidisziplinärer Impulsgeber, zu dem neben den genannten drei Namen auch andere wie Alice Barbier gehören, für mehrere spannende Projekte im Laufe des Jahres und darüber hinaus.

Die Veranstaltung verband das Physische mit dem Digitalen, mit einer interaktiven 3D-Kunstperformance und einer Tanzausstellung des französischen Digital und CGI-Modehauses Infinity Studio Acid Rays, das ausschließlich aus Frauen besteht, sowie einer Prosa-Kunstinstallation von Coco Capitán, von der auch die atemberaubenden Fotos für die Kampagne "Luxury On Your Terms" sind.

Dieses immersive kulinarische Event war eine Erweiterung der jüngsten Zalando-Designer-Kampagne, die aus einem interaktiven digitalen Filmerlebnis "A Life of Liberty" mit Lachlan Watson in der Hauptrolle unter der Regie von Vincent Haycock und einer Sammlung von Standbildern von Coco Capitán besteht. Stylist war Ib Kamara, der gemeinsam mit Coco Capitán an der Veranstaltung von gestern Abend teilnahm.

Die Gäste ließen sich vom Thema der Zalando Designer-Kampagne "Luxury on Your Terms" inspirieren - von Coco Capitán in Bally, bis zu Jedet, die 032c trug, und Dina Asher-Smith in MM6 Maison Margiela. Zalando Designer zelebriert den individuellen Stil zu den eigenen Bedingungen, und will Menschen ermöglichen, moderne und luxuriöse Marken zu erwerben, mit denen sie sich selbst ausdrücken können.

*Diese Veranstaltung fand in Übereinstimmung mit allen staatlichen Richtlinien zu COVID-19, insbesondere den Vorgaben in Italien, zum Zeitpunkt der Veranstaltung statt.



Seit dem Start im Jahr 2010 hat sich Zalando Designer zu einem eigenständigen Angebot entwickelt, das sich ganz dem Luxus-Shopping verschrieben hat und den Kunden während der gesamten Customer Journey ein besonderes Erlebnis bietet. Zalando Designer ist ein Ort der Inspiration für Luxusmode, wo Verbraucher sowohl etablierte als auch aufstrebende Marken entdecken und kaufen können, die ihre Werte teilen. Zalando Designer bietet Marken wie Victoria Beckham und Alberta Ferretti an und hat kürzlich neue moderne und luxuriöse Marken wie Christopher Kane, 032C und Mansur Gavriel eingeführt. Das Ziel von Zalando Designer ist es, die Plattform der Wahl für Kunden und Marken zu sein, die Wert auf Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion legen.



Zalando (https://corporate.zalando.com) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. 2008 in Berlin gegründet, bieten wir rund 45 Millionen aktiven Kunden in 23 Märkten Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Beauty von Kopf bis Fuß an. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unsere Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für Mode, Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kundschaft, Partner und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unser Ziel ist, zur Hauptanlaufstelle für Mode zu werden und eine nachhaltige Plattform mit netto-positivem Einfluss für die Menschen und den Planeten zu sein.

